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大阪水道紀念館與台南水道博物館深度交流 將簽備忘

2024/8/18 16:35（8/18 17:26 更新）
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台南山上花園水道博物館可望與日本大阪市水道局水道紀念館簽署合作備忘錄，並在2025年於大阪舉辦的世界博覽會，以水為主題進行深度交流。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月18日
台南山上花園水道博物館可望與日本大阪市水道局水道紀念館簽署合作備忘錄，並在2025年於大阪舉辦的世界博覽會，以水為主題進行深度交流。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月18日
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（中央社記者楊思瑞台南18日電）2024台日交流高峰會7月於台南舉行時，日本大阪市議員參訪團走訪台南水道博物館，返國後促成大阪市水道紀念館與台南水道博物館交流，雙方將簽合作備忘提文化交流計畫。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，文化外交已成國際主要趨勢，水道博物館之前已經與包括日本田川市煤炭．歷史博物館等單位進行多次跨國分享合作，文化局日前接獲大阪市水道局水道紀念館來函，雙方將先簽署合作備忘錄，整合教育推廣資源，促進城市文化參與。

謝仕淵表示，市長黃偉哲日前造訪日本關西地區行銷芒果，與大阪重要僑領及市議員會面，提及大阪水道紀念館與台南山上花園水道博物館交流事宜，並當面邀請日方來訪，7月底日台交流高峰會時，18名大阪市議員特別前往台南水道博物館參訪。

他說，當時參訪團成員提及創建於1914年的大阪水道設施，舊的磚砌水泵房已被改造成自來水廠紀念博物館，並成為大阪市重要旅遊景點，與創建於1912年的台南水道擁有類似背景，實地走訪後發現，台南水道保存規模更完整。

謝仕淵指出，日本參訪團成員也提到，因明年將於大阪舉辦的世界博覽會將以水為主題，希望與台南水道有更深入交流，迎接歷史時刻。

他說，此次與大阪水道深度交流，將再與日方討論合作備忘錄簽訂細節，並積極開拓相關交流互動，提高台南國際能見度。（編輯：陳仁華）1130818

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