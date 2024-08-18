大阪水道紀念館與台南水道博物館深度交流 將簽備忘

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）2024台日交流高峰會7月於台南舉行時，日本大阪市議員參訪團走訪台南水道博物館，返國後促成大阪市水道紀念館與台南水道博物館交流，雙方將簽合作備忘提文化交流計畫。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，文化外交已成國際主要趨勢，水道博物館之前已經與包括日本田川市煤炭．歷史博物館等單位進行多次跨國分享合作，文化局日前接獲大阪市水道局水道紀念館來函，雙方將先簽署合作備忘錄，整合教育推廣資源，促進城市文化參與。

謝仕淵表示，市長黃偉哲日前造訪日本關西地區行銷芒果，與大阪重要僑領及市議員會面，提及大阪水道紀念館與台南山上花園水道博物館交流事宜，並當面邀請日方來訪，7月底日台交流高峰會時，18名大阪市議員特別前往台南水道博物館參訪。

他說，當時參訪團成員提及創建於1914年的大阪水道設施，舊的磚砌水泵房已被改造成自來水廠紀念博物館，並成為大阪市重要旅遊景點，與創建於1912年的台南水道擁有類似背景，實地走訪後發現，台南水道保存規模更完整。

謝仕淵指出，日本參訪團成員也提到，因明年將於大阪舉辦的世界博覽會將以水為主題，希望與台南水道有更深入交流，迎接歷史時刻。

他說，此次與大阪水道深度交流，將再與日方討論合作備忘錄簽訂細節，並積極開拓相關交流互動，提高台南國際能見度。（編輯：陳仁華）1130818