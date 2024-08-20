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國光劇團迎30週年 經典新編創作先登場

2024/8/20 18:29
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）國光劇團明年將迎接成團30週年，今年起已開始演出一系列開創台灣京劇新美學的新編創作。下半年將登台的「天地一秀才—閻羅夢」、「三個人兒兩盞燈」，便是劇團而立之年回顧展望的前奏。

國光劇團藝術總監王安祈表示，常有人認為新編戲演一次後便會高掛，但她不相信、更要打破魔咒，要讓新編戲一演再演，反覆磨成傳統戲，演成一代又一代傳承，人人都能演的作品。好比「閻羅夢」22年來演過多回，走闖大江南北，征服無數海內外觀眾的心。今年更由鄒慈愛擔綱主角詮釋第3代「司馬貌」。

「閻羅夢」於2002年首演，是國光劇團京劇新美學創始之作，當年知名編劇陳亞先原創劇本，幾經輾轉，最後由王安祈接續修編為國光演出版本。講述主角窮酸書生司馬貌歷經「半日閻羅」後，審判項羽虞姬、曹操關羽、李後主與大小周后一眾千古風流人物，卻在靈魂3世輪迴後發現，錯誤與缺憾正是天道循環的一部分。

今天現場「閻羅夢」初代主角唐文華、第2代主角盛鑑也到場支持，相當溫馨。

而由王安祈、趙雪君共同編劇的「三個人兒兩盞燈」同樣意義深遠，描述唐代後宮，梅妃宮中3名宮女雙月、廣芝、湘琪的幽微情思與情感困境。全劇根據唐代筆記叢談「本事詩」百多字素材發展成3小時完整劇作，突破當時對京劇敘事停留在忠孝節義侷限，挖掘女性與人性情慾的想像。

「三個人兒兩盞燈」曾獲第4屆台新藝術獎評審團特別獎，首演的2005年，正是國光成團10年之際。今年演出，3名女主角與演員有首演卡司陳美蘭、王耀星、朱安麗，亦有新一代演員黃宇琳、凌嘉臨、謝樂供觀眾選擇。

國光劇團團長張育華表示，近10年國光製作演出的發展策略，就是「重塑」與「創生」。前者是挹注新元素讓傳統內容煥放新姿態，後者則運用創新手法促進生命力循環。

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張育華指出相較於多年前的原創版本，今年的「閻羅夢」與「三個人兒兩盞燈」從創作內容到演出人員，都有新更動，「不變的是國光不斷讓經典好戲流傳，不斷更新傳統生命力的製作用心，期待與觀眾一起邁入國光30。」

「天地一秀才－閻羅夢」將於9月27至29日在台灣戲曲中心大表演廳演出；「三個人兒兩盞燈」在12月6日至8日在同一場地接續呈現。（編輯：吳協昌）1130820

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