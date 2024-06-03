戲曲傳承計畫3年有成 校園版「春草闖堂」青春登場

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）學生們穿上華服粉墨登場，自信秀出唱腔身段。台積電文教基金會、國光劇團、清華大學與東海大學共同發起的「戲曲傳承計畫」3年有成，月底將於台灣戲曲中心演出校園版「春草闖堂」。

「戲曲傳承計畫」始於2021年疫情間，為讓文化活水不竭，台積電文教基金會攜手國光劇團發起，邀請國光劇團藝術總監王安祈規劃，以機智丫鬟促成主人姻緣的經典京劇「春草闖堂」為本，開設3年京劇藝術賞析與表演實作課程，動員多名京劇演員如王冠強、朱安麗、陳清河等，親自赴新竹、台中指導。

3年來，共計有將近300名學子參與計畫。幾名修課學生今天也在記者會上展現成果，演出精彩段落，博得滿堂掌聲。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，希望藉由開設具學分的課程、引進有經驗師資，手把手引領學子認識京劇，將隱性知識舞台藝術傳遞給青年世代、向下扎根，並開心透露有學生因此成立清大京劇社，不少人更成為京劇忠實粉絲，「邊聽老師唱腔音檔邊讀動力學」。

王安祈分享，最初聽到計畫時嚇了一跳，演出「春草闖堂」者基本都要有7、8年京劇功底，「這些學生沒腰、沒腿、沒嘴，怎麼可能修幾堂課後，就能上台出演京劇？」不過她和國光劇團夥伴發現，最後收穫最大其實是自己，從這群零基礎的孩子身上，教學相長，能更加審視作品細節，開闊視野。

來自馬來西亞的清大中文系學生蔡鴻揚受訪笑說，從小就愛和祖父一起聽歌仔戲，特別開心學校有開設這門課，讓他有機會再接觸京劇，「雖然動作很困難，但有興趣再累都啃得下」。

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東海社會系學生陳尹凡原本不知道京劇，卻從老師們身上發現「原來人可以這麼好看」，連站著、喝水都很美，現在更成為超級戲迷，有戲就會去看。

清華大學、東華大學兩校學生合演的校園版「春草闖堂」29日將登場，開放民眾免費索票，30日再由國光劇團演出同劇。另外，台積電文教基金會加碼，邀請國光劇團演員凌嘉臨、陳元鴻帶領修課學子，7月6日將於新竹加演一場「春草闖堂」。（編輯：張雅淨）1130603