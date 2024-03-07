國光劇團「永恆時尚．春分」 串聯京崑經典好戲

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）國光劇團明天起將推出「永恆時尚．春分」節目，以「傳統是永恆的時尚」串聯多齣京劇及崑曲經典好戲，展現劇團的傳承與活力。

彩排記者會今天在台灣戲曲中心舉行，國光劇團團長張育華致詞表示，這幾年觀眾看國光的傳統戲，不只看這些戲、熟悉劇情，就連整個劇場環境也讓人特別投入，感受到傳統老戲的精緻氛圍。

張育華表示，國光劇團從今年開始所有傳統戲都上了英文字幕，就是希望在傳承京劇及崑曲的時候，同時也賦予這些非物質文化遺產新的生命跟精神。

國光劇團藝術總監王安祈接受媒體聯訪時表示，這次演出展示新生代演員的全面接班，尤其李家德在第一天的「長坂坡」、「漢津口」，跟最後一天「挑滑車」、「打金磚」，都展現驚人的表現力。

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王安祈強調，國光劇團的傳統京劇跟中國大陸劇團比較不同的就是，台灣京劇演員都學崑曲，但京劇演員通常不太會唱的崑曲，國光劇團「京崑兼善」，展現聯合國非物質文化遺產的精髓，可說是劇團的重責大任。

國光劇團「永恆時尚．春分」將於8日至17日推出多場經典好戲，包括「長坂坡」、「漢津口」，演出趙子龍七進七出救阿斗，以及關公的故事。此外還有「白蛇傳」、「春草闖堂」、「千里送京娘」、「二進宮」、「貴妃醉酒」，以及崑曲專場「時遷盜甲」、「林沖夜奔」、「占花魁．湖樓」、「占花魁．受吐」等戲碼。（編輯：張雅淨）1130307