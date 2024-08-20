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將大安森林公園搬進展場 一窺景觀設計重要性

2024/8/20 20:27（8/20 21:56 更新）
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「變與不變的流動-台北城市景觀美學展」即日起在台灣設計館展出，其中「生命之泉」動態視覺區以動態影像搭配瑠公圳再現計畫的水路模型，展現古台北盆地的歷史變遷。中央社記者王寶兒攝 113年8月20日
「變與不變的流動-台北城市景觀美學展」即日起在台灣設計館展出，其中「生命之泉」動態視覺區以動態影像搭配瑠公圳再現計畫的水路模型，展現古台北盆地的歷史變遷。中央社記者王寶兒攝 113年8月20日
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（中央社記者王寶兒台北20日電）台北市大安森林公園擁有「都市之肺」美譽，「變與不變的流動」展聚焦大安森林公園，不僅將森林搬進展場，也從瑠公圳追溯起當地水的流變，從中帶領、剖析生態公園的景觀設計如何影響城市。

台灣設計研究院6月起推出2024城市美學展，分享2023年14個改造案例，引導民眾認識設計如何介入、改變生活空間，展期將於9月結束之際，另與中華民國景觀學會合作推出「變與不變的流動-台北城市景觀美學展」，進一步透過大安森林公園案例，看見城市景觀設計的重要性。

「變與不變的流動」展覽開幕茶會今天舉行，台灣設計研究院長張基義致詞表示，在推動城市美學過程中，接觸許多創新領域工作，此次與中華民國景觀學會團隊共同探討城市美學，也是設研院首次以展覽呈現對城市景觀的關注。

中華民國景觀學會理事長鄧婉君表示，展覽以沉浸式場景引領觀眾入場，並以裝置影像介紹與台北城市發展關聯密切的瑠公圳水脈。

副理事長潘一如為此次策展人，她表示，「水」也是大安森林公園改變的開始，需要水才能夠復育螢火蟲，是真正的生命源頭，而這些水便與過往瑠公圳頗有淵源，從中更看見大安森林公園幕後工作者的10年努力。

展覽共分「森林暗室區」與「生命之泉」動態視覺區，「森林暗室區」以模型、光影、常見動物聲音，試圖還原森林樣貌，並認識生態公園景觀設計。「生命之泉」動態視覺區則以動態影像搭配瑠公圳再現計畫的水路模型，展現古台北盆地的歷史變遷、人們生活模式的改變。

「變與不變的流動-台北城市景觀美學展」即日起在台灣設計館展出至11月24日。（編輯：李亨山）1130820

#大安森林公園
#台北市
#張基義
#瑠公圳
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