多倫多台灣文化節揭幕 開幕音樂會聽眾如癡如醉

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（中央社記者胡玉立多倫多24日專電）加拿大最大型台灣年度藝文盛宴「台灣文化節」（Taiwanfest）昨天在多倫多揭幕，開幕音樂會精彩表演令滿場觀眾如癡如醉。今年主辦方以「講過去的話，過去講的話」為主題，探索台灣與西班牙之間的關係。

加拿大台灣文化節2001年起首先在溫哥華舉辦，而後擴展到多倫多，年年吸引數萬人潮參與。昨天在多倫多湖濱中心（Harbourfront Centre）舉行的開幕酒會，明顯吸引了比往年更多的國際政要及各方友人到場同慶，彰顯台灣國際地位愈益受到重視和關注。

開幕重頭戲露天音樂會，由台裔加拿大指揮家謝建得率領40多位多元族裔音樂家合組的台灣文化節管弦樂團，接連演奏源自台灣、西班牙等地耳熟能詳的名曲，滿場觀眾聽得如癡如醉，起立鼓掌久久不歇。演奏過程中，還穿插了西班牙國家舞團台裔佛朗明哥舞者薛喻鮮等人的精彩舞蹈演出。

正在多倫多訪問的僑務委員會委員長徐佳青首次出席在多倫多舉行的台灣文化節；她向中央社表示，能夠在加拿大多元族裔社會分享不同文化，是非常美好的事；今年有很多重量級加拿大國會議員及省市議員參加台灣文化節，「我們同樣也應該多多參加其他族裔活動，擴大彼此的交流合作與連結」。

駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，今年台灣文化節特色之一，是多家台灣知名餐飲業者在經濟部商業發展署支持下，前來推廣美食；此外，今年文化節有多場節目分享客家文化，並且著重探討台灣與西班牙之間的淵源。多倫多台裔僑民雖然不算多，但透過文化節的舉辦，加拿大已更加認識台灣。

主辦方加拿大亞裔文化活動協會會長吳權益表示，時至今日，加拿大多元文化已到了思索如何往前推進的時候，與此同時，身邊有很多故事有待發掘，他期待前來參加台灣文化節的人，不只是吃到美食，還能夠用心「聽故事」，帶回一些以前或許不知道、沒有思索過的東西。

明年加拿大台灣文化節，確定將與歐洲國家葡萄牙開啟對話。吳權益表示，當年葡萄牙人經過台灣海峽，驚嘆台灣之美，將台灣形容為「福爾摩沙」；台灣和葡萄牙同樣都喜愛海洋，葡萄牙有和台灣類似的精神，而且別具色彩鮮艷的特質，很值得進一步探索。

多倫多台灣文化節活動為期3天，涵蓋音樂、舞蹈、演講、電影、視覺藝術、美食、市集、親子活動等多項；8月31日至9月2日原班人馬將轉至東岸溫哥華，展開另一場盛會。（編輯：唐佩君）1130825

僑委會委員長徐佳青（左3）首次出席多倫多台灣文化節，與台加國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro，左4）、駐多倫多辦事處長陳錦玲（右3）及外交使節團成員合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年8月25日