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布袋戲結合科技藝術 前進奧地利林茲電子藝術節

2024/8/27 18:44
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）國立台南藝術大學與陽明交通大學團隊跨校合作，結合虛擬實境重要技術與傳統布袋戲技藝進行創作，作品受邀9月7日在奧地利林茲電子藝術節「台灣主題之夜」進行開幕表演。

台南藝術大學新聞稿指出，此次跨校計畫由陽明交通大學終身講座教授林一平團隊、國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所副教授羅禾淋發起，前2代作品分別是「手的延伸X掌的傳承」與「5G異地共演機械操偶計畫」，此次為系列作品第3部。

南藝大指出，作品結合陽明交大教授許峻誠與其實驗室的虛擬實境重要技術，與隨身心電圖量測儀硬體設備，使布袋戲從虛擬偶到機器偶，展現布袋戲未來的可能，舞蹈作品融合多種前瞻科技，將虛擬實境、互動式投影、機械手掌、心跳數據偵測與傳統布袋戲結合。

南藝大指出，作品打破傳統表演空間框架，將傳統布袋戲手勢之美，於虛實、身體與數據間轉譯，參與計畫成員包含2所學校學生，透過跨領域方式，讓科技藝術與傳統技藝有更多激盪。

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南藝大指出，羅禾淋創作「機器之心：虛擬乾坤X機心操偶-布袋戲與身體數據的一場對話」，受文策院與奧地利林茲電子藝術節共同邀請，將於9月7日在奧地利林茲電子藝術節「台灣主題之夜」進行開幕表演，代表台灣展出科技藝術形式的機械布袋戲創作。

南藝大指出，整段演出中，舞者透過虛擬實境手勢辨識技術，重新創造和詮釋傳統布袋戲手勢，即時將傳統手勢之美以數位方式呈現於觀眾，另一方面，舞者也會穿戴動作捕捉手套，將布袋戲精緻的手部動作數據，即時傳送控制機械手掌與機械偶並與其共舞，將傳統布袋戲精髓與現代科技緊密結合。（編輯：郭諭儒）1130827

#文策院
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#陽明交通大學
羅禾淋
福爾摩沙藝博會 將一窺日本九州派神祕面紗
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