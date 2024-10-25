基頓克萊曼攜手波羅的海絃樂團 音樂會聽傳承

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）77歲「鬼才小提琴家」基頓．克萊曼將帶著子弟兵波羅的海絃樂團訪台，基頓．克萊曼以推廣當代曲目創作、培育波羅的海周圍國家的年輕音樂家為己任，音樂會將可聆聽更多傳承。

基頓．克萊曼（Gidon Kremer）出生於拉脫維亞，在年輕時就一舉拿下比利時伊莉莎白皇后國際小提琴大賽、帕格尼尼國際小提琴大賽、柴可夫斯基國際音樂大賽等多項大獎。他以毫不妥協的藝術哲學建立全球名聲，成為他那一代最具原創性和引人注目的藝術家之一。

根據兩廳院發布的新聞資料，克萊曼積極涉獵探索當代東歐、北歐和南美洲這些非主流作曲家作品的同時，也能兼顧傳統，同時展現原創性及新鮮感。1997年克萊曼成立了波羅的海絃樂團（Kremerata Baltica）至今，已成歐洲最具指標性的絃樂團之一。

這次演出曲目包括阿根廷作曲家希納斯特拉（Alberto Ginastera）、皮亞佐拉（Astor Piazzolla）與喬治亞作曲家坎切利（Giya Kancheli）等人作品，拉脫維亞青年鋼琴家歐索金斯（Georgijs Osokins）19歲參加國際蕭邦鋼琴大賽，隨即引起樂壇關注，這次將與樂團演出貝多芬「G大調第四號鋼琴協奏曲」。

下半場喬治亞作曲家坎切利的「默禱」，是獻給當時60歲生日的克萊曼以及80歲大壽俄國大提琴傳奇羅斯托波維奇（Mstislav Rostropovich）。可惜的是，這首樂曲完成不久，羅斯托波維奇就過世。

克萊曼後來邀請立陶宛大提琴家迪爾娃納斯克德 （Giedre Dirvanauskaite）和烏克蘭顫音鐵琴演奏家普希卡列夫（Andrei Pushkarev）錄音演奏，原班人馬也將在這場音樂會中回歸。

壓軸則是皮亞佐拉創作的「布宜諾斯艾利斯的四季」，這首樂曲由俄國作曲家德斯亞尼科夫（Leonid Desyatnikov）參考韋瓦第「四季」改編成給小提琴和絃樂團的版本，同時將「四季」的巴洛克元素融入，可說是結合當代與傳統的典範。

基頓．克萊曼與波羅的海絃樂團將於10月25日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳政偉）1131025