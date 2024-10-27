伊莉莎白鋼琴大賽冠軍 艾爾巴夏視貝多芬為導師

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（中央社台北27日電）20歲就摘下比利時伊莉莎白皇后國際鋼琴大賽首獎，黎巴嫩鋼琴家艾爾巴夏將來台舉行獨奏會。他從小父母離異，除了母親之外，貝多芬就是他的人生導師，「他讓我立志成為有品德的音樂家」。

巴夏（Abdel Rahman El Bacha）1958年出生於貝魯特，母親是聲樂家，父親是作曲家，3歲時離婚，巴夏交由祖母照顧。巴夏後移居法國，16歲起就讀巴黎國立高等音樂學院，1978年拿到伊莉莎白國際鋼琴大賽首獎及觀眾獎，50歲時獲「法國藝術及文學勳章」，也被黎巴嫩總統授予國家榮耀勳章。

巴夏表示，在他剛開始鋼琴職業生涯初期，「貝多芬堅忍不拔的精神不斷激勵我提升自己的音樂性及鋼琴技巧；而貝多芬的音樂對人性展現出的包容，讓我期許我自己是一個充滿正向品德的音樂家。」

巴夏指出，貝多芬的音樂「沒有原罪」，這表示貝多芬的音樂直接而坦誠，沒有誘惑及偏見，「是一顆心靈朝向另一顆心靈的呼喚。這些想法逐漸形塑我對音樂詮釋的方向」。

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鵬博藝術總經理徐鵬博接受中央社訪問表示，巴夏這次曲目安排似乎深刻反映了家鄉黎巴嫩的地域衝突，將演出輕盈而平和的巴赫（J. S. Bach）的「郭德堡變奏曲」、貝多芬（L. v. Beethoven）充滿掙扎心情的第23號鋼琴奏鳴曲「熱情」，最後以普羅高菲夫（S. Prokofiev）創作於二戰期間的「第七號鋼琴奏鳴曲」作結。

艾爾巴夏鋼琴獨奏會將於11月18日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：管中維）1131027