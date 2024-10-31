C-LAB穹頂展演新境界 台澳舞蹈交流共製作亮相

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）台灣當代文化實驗場C-LAB秋季展演熱鬧登場，戶外穹頂劇場將於11月起在東草坪與觀眾見面，結合科技舞蹈跨域創作的台澳舞蹈交流共同製作，也將一路展演至年底不停歇。

C-LAB透過新聞稿分享，C-LAB未來視覺實驗室FUTURE VISION LAB計畫邁入第5年，去年在文化部支持下完成球體軟硬體全面升級，未來以C-LAB穹頂劇場（FVL DOME）命名。

FUTURE VISION LAB 2024計畫主持人蔡奇宏說，今年匯聚台、德、澳、中、日、韓、波士尼亞與赫塞哥維納的精彩作品，自11月1日起至12月22日，連續8個週末，呈現15檔節目和3場推廣講座與工作坊。

此計畫於今年4月開放徵件，收到國內外共53件作品，為歷年最高的投件數，更有近4成的國際作品投件；C-LAB未來視覺實驗室更積極串聯國內外單位，呈現展覽、播映和現場演出等不同形式。

另外，C-LAB和澳洲關鍵路徑（Critical Path）、文化部駐雪梨辦事處合作的3年計畫「2022-2024台澳舞蹈創作交流計畫」，經過兩地藝術家的駐村交流，融合舞蹈和科技，轉化為共同製作的作品「我記得住機器記住我記住的」。

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在作品裡，身體將被轉化為數據點，在表演裝置的脈絡下呈現，挑戰利用科技將時間的切片堆疊成360度空間，藉由展覽與現場展演的形式，打開一個介於數位世界與現實生活之間的第3空間。

計畫主持人麥特．科內爾（Matt Cornell）指出，這項作品是關於共同體的概念如何受科技幫助，也可能受科技阻礙，就像作品名稱「我記得住機器記住我記住的」般循環重複。此作將於11月15日在C-LAB穹頂劇場推出試演版，11月23日至24日在國立台灣美術館U-108 SPACE正式演出，並於11月26日至12月22日在國美館展覽。（編輯：陳政偉）1131031