林水福譯源氏物語 不為渣男平反只為文學傳承

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）源氏物語主角是不是史上第1渣男，翻譯家林水福今天表示，這部作品歷千年不衰，在日本每20年就有人重新翻譯1次，他沒有要為渣男平反，而是讓日本文學之美讓更多讀者看到。

林水福耗時4年翻譯90萬字「源氏物語」，新書發表會今天在集思台大會議中心舉行，由「聯合文學」總編輯王聰威主持，林水福分別與作家蔡素芬、郝譽翔對談，包括台灣文學館館長陳瑩芳、聯經出版發行人林載爵、台北市文化局長蔡詩萍、作家林文義等人出席。

林水福在會中表示表示，「源氏物語」故事背景發生在日本平安朝（約西元8到12世紀），受到唐朝影響極為開放，貴族間流行一妻多妾制，主角光源氏交往過無數女性，有妻有妾有小三，放在現代的時空，是百分之百的渣男，但在當時的環境，這樣多元的戀情有它的背景。

林水福表示，「源氏物語」表面上寫的是一個唯美浪漫世界，卻也是在寫主角和女人們的悲劇故事，

林水福表示，「源氏物語」有兩大貢獻，一是奠定日本散文傳統，它是作者紫氏部用自己發明、只有女性作家使用的「假名」書寫，影響日本後世的寫作；其次是創造了日本式的感受，開啟日本美學的發展。

林水福說，他個人對平安朝的文學有很深的感受，很早就想翻譯「源氏物語」，希望藉著這次的翻譯，使更多台灣讀者及作家受到日本經典文學的滋養。

「源氏物語」多達400多名出場人物，故事橫跨4代，林水福表示，最困難的部分是「和歌」的翻譯，光是憑著現代語譯也非常難懂，所以他在翻譯時會思考怎樣才能讓現代讀者更容易閱讀，進而進入「源氏物語」的世界。

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蔡素芬在會中表示，作者紫氏部當過侍女，書中有紫氏部對皇室的觀察，紫氏部對擁有權力的男性以自身的優勢追求女性的描寫，是帶有批判性的，故事裡的女性不見得願意受到這樣「多情」的對待，面對這些風流男性的步步進逼充滿無奈。在外人看來貴族生活可以享受榮華富貴，作者卻回歸愛情的宗旨，並以宗教的角度去看待及提醒。

郝譽翔則表示，即使「源氏物語」是一個男尊女卑的世界，但女性的情感非常強烈鮮明，男性品評女性的標準也不是相夫教子，而是「和歌」寫得好不好、有沒有情趣，比如「我寫了一首和歌給你，你到底懂不懂我在說什麼」。郝譽翔表示，「源氏物語」透過主角折射出每個女性的不同樣貌，有些人內心的魔會被主角的美召喚出來，而再美的男子也會老去，令人感到悲涼。（編輯：李錫璋）1131103