本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
對中政策比一比 賀錦麗偏務實、川普重交易 都未承諾協防台灣
首頁 / 文化

國台交前進捷克特爾奇 世界遺產飄揚台灣之音

2024/11/4 09:31（11/4 09:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立台灣交響樂團展開歐洲巡演，3日抵達捷克特爾奇市（Telc）莊園閣樓大廳演出，台灣小提琴家曾宇謙（前中）與國台交弦樂團合作韋瓦第「四季」小提琴協奏曲。（國台交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月4日
國立台灣交響樂團展開歐洲巡演，3日抵達捷克特爾奇市（Telc）莊園閣樓大廳演出，台灣小提琴家曾宇謙（前中）與國台交弦樂團合作韋瓦第「四季」小提琴協奏曲。（國台交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）國立台灣交響樂團展開歐洲巡演，3日抵捷克特爾奇市（Telc）莊園閣樓大廳演出，捷克參議院議長韋德齊在台灣駐捷克大使柯良叡陪同下到場聆賞，象徵台捷雙方文化交流更上層樓。

根據國台交提供新聞資料，韋德齊（Miloš Vystrčil）致詞時表示，這場來自台灣的音樂會不僅是音樂的享受，更象徵歐洲與台灣之間的文化交流。

韋德齊指出，國台交帶這場音樂會到這裡是一個殊榮，「這樣的藝術活動讓我們有機會去反思，如何通過更多的美好事物來加深彼此的理解，而不是專注於那些容易造成分歧的事物。」

捷克特爾奇市創建於14世紀中期，至今仍保存完好的文藝復興時期屋舍，1992年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。

國台交音樂會上半場由小提琴家曾宇謙領奏韋瓦第的「四季」小提琴協奏曲，下半場演出台灣旅奧作曲家施捷的「河」三部曲中的第一部「夜色降臨河畔」，以及作曲家陳樹熙創作「桐花組曲」中的「燈會」與編創的Ilisin Ongkak，展現台灣多元出色的古典音樂發展。

柯良叡致詞時指出，非常高興國台交到特爾奇市，為大家展現台灣最傑出的古典音樂演出，「大約兩個月前，我應邀來到這裡，受到了參議院議長韋德齊的熱情接待，我們甚至還一起划船，享受了在特爾奇的悠閒時光，這真是一段美好的回憶。」

特爾奇市長弗拉基米爾‧布爾特尼克（Vladimír Brtník）表示，特爾奇市政府每年有80多個文化活動，「我們是人口5000人左右的小城，代表台灣國家的樂團來這裡演出，是我們的榮幸。」

國台交11月5日及8日將繼續前往捷克赫拉德茨-克拉洛韋愛樂廳及布拉格史麥塔納廳，與指揮家大植英次合作演出。（編輯：戴光育）1131104

國立台灣交響樂團展開歐洲巡演，3日抵達捷克特爾奇市（Telc）莊園閣樓大廳演出，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（前左）到場聆賞與國台交團長劉玄詠（前右）合影。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月4日
國立台灣交響樂團展開歐洲巡演，3日抵達捷克特爾奇市（Telc）莊園閣樓大廳演出，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（前左）到場聆賞與國台交團長劉玄詠（前右）合影。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月4日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：