「威廉華威克警探」再出擊 3部曲揭貪污醜聞

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）英國文壇最具爭議又受大眾歡迎的小說家傑佛瑞亞契，筆下警探懸疑系列作「威廉華威克警探」系列第3部曲「黑暗中的真相」日前推出，也是他小說版圖裡最新中文譯作。

繼首部曲「初生之犢」聚焦藝術犯罪、2部曲「迷霧中的祕密」追捕毒品議題，第3集「黑暗中的真相」則是關於正義、腐敗與道德抉擇的故事。

作家亞契（Jeffrey Archer）將鏡頭轉向了警界內部的貪腐問題，主角威廉因故深入調查倫敦警察廳的貪污賄賂醜聞，沒想到腐敗比他想像的更深遠，甚至牽涉到警察高層。

惑星文化透過書訊分享，小說不僅專注於犯罪案件，還探討英國社會與政治體系的運作，從法律的漏洞到權力濫用，深入揭示警察與司法系統的運作方式，增添故事的真實感與深度。

自1974年起，亞契推出小說處女作至今已50年，累計發表逾40部作品，包含小說、日記、劇本等，全球銷量更超過3億冊。

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亞契的身分多元，曾是編劇、下議院議員、英國保守黨副主席、倫敦市長候選人、男爵、偽證犯、眾多英國巨星的好友，最廣為人知的是各國暢銷作家的頭銜，作品被翻譯成47種語言、於114個國家上市。

惑星文化指出，「威廉華威克警探」系列套書的英文版至今已推出到第7集，據悉，傑佛瑞亞契將在明年推出最後1部完結篇，為這套巨作畫下句點，廣大讀者們也能見證男主角威廉從一名菜鳥警探最後晉升為廳長的精彩過程。（編輯：龍柏安）1131108