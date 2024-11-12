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台味印花布料曼谷開展 交換記憶裡文化體驗

2024/11/12 10:41（11/12 10:51 更新）
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台南百年布莊錦源興在曼谷舉辦城市圖騰展覽，展出以台灣人日常生活為靈感創作的印花布料。錦源興第四代負責人同時也是設計師楊子興從台灣運來藍白拖和茄芷袋等物品，讓泰國人了解創作背後的故事。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月12日
台南百年布莊錦源興在曼谷舉辦城市圖騰展覽，展出以台灣人日常生活為靈感創作的印花布料。錦源興第四代負責人同時也是設計師楊子興從台灣運來藍白拖和茄芷袋等物品，讓泰國人了解創作背後的故事。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月12日
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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）台南百年布莊錦源興以台灣人日常生活為靈感創作印花布料，搭配充滿台灣味的物件如藍白拖和茄芷袋，在曼谷以「城市圖騰」為主題開展，不只和泰國人分享台灣文化，也進行文化交流。

錦源興以多種台灣在地文化和日常生活為創作靈感，11月11日到12月1日在曼谷Matdot藝術中心舉辦「城市圖騰－錦源興印花創作與百年故事展」（CITY PATTERN： Textile Designs of Yang Tzu Hsing & The Story of Gimgoanheng），展出各式各樣以台灣人日常生活常見事物為靈感創作的印花布料。

除了印花創作外，展覽也包含「錦源興百年故事展」，展出近百年來的布莊事業變化史料，記錄了日治時期至光復初期，台南布業蓬勃發展與錦源興的家族故事。

錦源興2023年首度跨海到馬來西亞檳城辦展，今年來到曼谷，幕後主要推手是錦源興的第四代負責人楊子興，楊子興同時也是這些印花布料的設計師。

楊子興接受中央社訪問時表示，錦源興2020年開始轉型做文創，由他設計印花，訴說台灣的文化，這次他帶來曼谷的30款印花創作，除了2款是特別和Matdot合作設計，其他28款以台灣特色如熱帶水果、鐵窗花、大樓的對講機、烏魚子和消波塊等為靈感創作的印花布料，都和台灣有關。

楊子興還特別從台灣運來藍白拖、茄芷袋、紅色塑膠椅、蒼蠅拍和關廟麵，展示台灣人生活中的細節，讓泰國人知道這些印花創作背後的故事。

楊子興說，去年他們到檳城，是以金門為主題，論述台灣和南洋之間的文化。楊子興曾在2009年到朱拉隆功大學進行交換學生半年，這次到泰國，他沒有特別訴說南洋的故事，而是以色彩繽紛的印花，呈現他對泰國濃烈文化的感覺。

展覽中有一塊區域叫做城市漫遊，展示了101張台灣各個角落的照片，楊子興說，因為創作者在擷取創作素材時，會有一個探索的過程，這101張的照片牆就是呈現這個探索的過程。

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原先楊子興有點擔心泰國人對於台灣文化沒有共鳴，但布展的時候他發現，這些台灣文化和生活的素材對泰國人來說有些很陌生、有些很熟悉，例如他從台灣運過來的紅色塑膠椅，泰國其實也有，只是樣子有點不一樣，還有養樂多造型的QQ糖，泰國人看到之後就說他們小時候也有吃過這個糖果。

楊子興說，透過這樣的展覽，不只分享台灣文化，也做文化交流，談彼此相同或相異的文化記憶，他相信以泰國人對台灣的好奇心和部分的熟悉感，會讓泰國人對這個展覽有共鳴。（編輯：周永捷）1131112

台南百年布莊錦源興在曼谷舉辦城市圖騰展覽，展出以台灣人日常生活為靈感創作的印花布料。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月12日
台南百年布莊錦源興在曼谷舉辦城市圖騰展覽，展出以台灣人日常生活為靈感創作的印花布料。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月12日
台南百年布莊錦源興在曼谷舉辦城市圖騰展覽，展出以台灣人日常生活為靈感創作的印花布料。錦源興第四代負責人同時也是設計師楊子興介紹展覽內容。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月12日
台南百年布莊錦源興在曼谷舉辦城市圖騰展覽，展出以台灣人日常生活為靈感創作的印花布料。錦源興第四代負責人同時也是設計師楊子興介紹展覽內容。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月12日
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