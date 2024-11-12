台味印花布料曼谷開展 交換記憶裡文化體驗

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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）台南百年布莊錦源興以台灣人日常生活為靈感創作印花布料，搭配充滿台灣味的物件如藍白拖和茄芷袋，在曼谷以「城市圖騰」為主題開展，不只和泰國人分享台灣文化，也進行文化交流。

錦源興以多種台灣在地文化和日常生活為創作靈感，11月11日到12月1日在曼谷Matdot藝術中心舉辦「城市圖騰－錦源興印花創作與百年故事展」（CITY PATTERN： Textile Designs of Yang Tzu Hsing & The Story of Gimgoanheng），展出各式各樣以台灣人日常生活常見事物為靈感創作的印花布料。

除了印花創作外，展覽也包含「錦源興百年故事展」，展出近百年來的布莊事業變化史料，記錄了日治時期至光復初期，台南布業蓬勃發展與錦源興的家族故事。

錦源興2023年首度跨海到馬來西亞檳城辦展，今年來到曼谷，幕後主要推手是錦源興的第四代負責人楊子興，楊子興同時也是這些印花布料的設計師。

楊子興接受中央社訪問時表示，錦源興2020年開始轉型做文創，由他設計印花，訴說台灣的文化，這次他帶來曼谷的30款印花創作，除了2款是特別和Matdot合作設計，其他28款以台灣特色如熱帶水果、鐵窗花、大樓的對講機、烏魚子和消波塊等為靈感創作的印花布料，都和台灣有關。

楊子興還特別從台灣運來藍白拖、茄芷袋、紅色塑膠椅、蒼蠅拍和關廟麵，展示台灣人生活中的細節，讓泰國人知道這些印花創作背後的故事。

楊子興說，去年他們到檳城，是以金門為主題，論述台灣和南洋之間的文化。楊子興曾在2009年到朱拉隆功大學進行交換學生半年，這次到泰國，他沒有特別訴說南洋的故事，而是以色彩繽紛的印花，呈現他對泰國濃烈文化的感覺。

展覽中有一塊區域叫做城市漫遊，展示了101張台灣各個角落的照片，楊子興說，因為創作者在擷取創作素材時，會有一個探索的過程，這101張的照片牆就是呈現這個探索的過程。

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原先楊子興有點擔心泰國人對於台灣文化沒有共鳴，但布展的時候他發現，這些台灣文化和生活的素材對泰國人來說有些很陌生、有些很熟悉，例如他從台灣運過來的紅色塑膠椅，泰國其實也有，只是樣子有點不一樣，還有養樂多造型的QQ糖，泰國人看到之後就說他們小時候也有吃過這個糖果。

楊子興說，透過這樣的展覽，不只分享台灣文化，也做文化交流，談彼此相同或相異的文化記憶，他相信以泰國人對台灣的好奇心和部分的熟悉感，會讓泰國人對這個展覽有共鳴。（編輯：周永捷）1131112

台南百年布莊錦源興在曼谷舉辦城市圖騰展覽，展出以台灣人日常生活為靈感創作的印花布料。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月12日