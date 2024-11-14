北斗戶政文物檔案展 展出第1代身分證登錄指紋符號

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）北斗戶政事務所舉辦地方人文歷史暨戶政文物檔案展，展示從日治時期以來歷代身分證、戶口名簿等文件；第1代普發身分證未附照片，而是採指紋符號登錄，讓參觀民眾感到相當有趣。

彰化縣北斗戶政事務所以日治時期北斗郡守、保甲、日本移民村及日人遣返為主軸，以行政機關歷史檔案角度述說昔日情境，分為2階段展覽，於北斗保甲事務所展覽至11月17日，接續在北斗戶政事務所展至12月31日。

展出內容包括戶政統計資料，有轄區4鄉鎮長壽村里、出生從母姓及改從母姓統計數字等；前十大姓氏中，北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉最大姓氏均為「陳」，其次分別為林、林、許、鄭。

戶政檔案文物則展出歷代身分證、戶口名簿、戶籍登記簿、結婚登記文件、歷史製作國民身分證設備、戶籍登記簿手寫工具等。

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戶政事務所人員說，民國36年初次普發國民身分證，發給對象為18歲以上國民，內容除載明姓名、出生別、出生年月日等，特別的是有記錄10隻手指「指紋符號」欄位，類似同心圓紋路以「○」表示；如畚箕紋路則用「V」。

展場還有提供互動遊戲，例如北斗、田尾、埤頭及溪州4鄉鎮新舊地名拼圖，一日戶籍員活動可體驗使用沾水筆填寫戶籍登記簿、戶口名簿及國民身分證。（編輯：陳仁華）1131114