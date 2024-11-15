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別役實荒誕經典「沙拉殺人事件」 台語轉譯首演

2024/11/15 12:22（11/15 13:21 更新）
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改編自日本荒誕派劇作大師別役實經典作品「沙拉殺人事件」，描述一對平凡夫妻為生存，不惜做出令人匪夷所思的行為，在荒謬的日常對話中，觀眾逐漸揭開一樁樁隱藏在表象下的祕密。（再拒劇團提供、唐健哲攝影）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月15日
改編自日本荒誕派劇作大師別役實經典作品「沙拉殺人事件」，描述一對平凡夫妻為生存，不惜做出令人匪夷所思的行為，在荒謬的日常對話中，觀眾逐漸揭開一樁樁隱藏在表象下的祕密。（再拒劇團提供、唐健哲攝影）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月15日
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（中央社記者葉冠吟台北15日電）日本荒誕派劇作家別役實經典作品「沙拉殺人事件」首次轉譯台語在地化，由再拒劇團攜手金音獎得主李世揚的實驗性音樂，帶來一場顛覆想像、平凡夫妻詭異日常的劇場饗宴。

「為了讓他們相信不是我們殺的，我們就得先自己這樣相信才行。如果你也相信的話，就可以演得更普通了。」全劇故事從1對掙扎於貧窮處境夫妻、兩人的孩子葬禮開始，透過一連串荒謬的日常對話，逐漸揭露夫妻疑似因第1個孩子意外死亡獲得保險金，又故技重施在第2個孩子身上。

再拒劇團新聞稿表示，「沙拉殺人事件」透過與台語指導林金城、黃郁盛翻譯，及導演陳雅柔與日文譯者湯家琪一同進行劇本在地化改編。針對語言與劇情情境轉譯，讓這個故事與台灣社會的現實更緊密結合。這也是別役實劇作或荒誕派經典劇本，在台灣首次的台語演繹。

作為台灣首名將別役實劇作引薦出版的導演，詩人鴻鴻表示：「別役實的荒謬劇雖受到二戰後西方荒謬劇場的影響，但是又有獨屬於『日本鬼怪片』的特殊氣氛；他的劇本永遠在當下，就像一條線拉著從來沒有斷掉，所以你從來不會鬆懈，就像看一個『推理劇』一樣從頭走到尾。」

此劇的音樂設計、金音獎最佳爵士專輯得主李世揚，不僅將登台現場演奏，也顛覆以往的表演方式，不使用鋼琴，不使用任何電子設備，僅憑藉日常物件、小提琴和口風琴，用極簡又獨具觀點的聲音與舞台上的演員即興互動，創造出有當代感和實驗性的聲景。

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再拒劇團2002年由台灣80後世代不同領域藝術家組成，早年從事環境劇、詩劇、多媒材劇場，探索全球化影響下該世代的性別、階級處境與生存意識，並以劇場、音樂演出、展覽、獨立劇展策劃等各種創作型態推出製作，近年多部作品聚焦於「聲音劇場」與「技術劇場」的美學實踐。

「沙拉殺人事件」由王肇陽、林文尹、林唐聿、潘韋勲主演，即日起至17日在台大遊心劇場演出。（編輯：管中維）1131115

再拒劇團「沙拉殺人事件」透過與台語指導林金城、黃郁盛的翻譯，及導演陳雅柔與日文譯者湯家琪一同進行劇本在地化改編，針對語言與劇情情境轉譯，讓這個故事與台灣社會的現實更緊密結合。（再拒劇團提供、唐健哲攝影）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月15日
再拒劇團「沙拉殺人事件」透過與台語指導林金城、黃郁盛的翻譯，及導演陳雅柔與日文譯者湯家琪一同進行劇本在地化改編，針對語言與劇情情境轉譯，讓這個故事與台灣社會的現實更緊密結合。（再拒劇團提供、唐健哲攝影）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月15日
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