一代草聖于右任誕辰紀念展 再現標準草書作品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北17日電）逢書法名家于右任145歲冥誕，中國標準草書學會推出「于右任145周年誕辰紀念暨中國標準草書學會甲辰國際展」，今天開幕，再現于右任詩文，以及標準草書作品。

于右任原名伯循，字誘人，後以「誘人」諧音「右任」為名，除曾任監察院長等政治經歷外，書法成就同樣影響後世，台北市行天宮、鼎泰豐、圓山飯店石碑「劍潭勝跡」皆由他題字。

于右任以草書聞名，又有「一代草聖」稱號，他在1931年創立草書社，翌年更名為「標準草書社」，以「易識、易寫、準確、美麗」為準則，確立標準草書字形，希望標準草書能兼具實用性與精緻藝術特質。

1963年，于右任商請劉延濤、劉行之、王枕華、胡恆、李超哉、李普同6名書藝家，組織台灣標準草書研討會，致力於草書標準化改革；1991年，李普同為力行于右任遺志，邀集「台灣標準草書研討會」成員及其門生正式成立「中國標準草書學會」，持續發揚草書藝術。

中國標準草書學會表示，逢于右任145歲誕辰紀念，展覽邀請台灣及海外約120名會員，展出約200件作品，透過展覽不僅能理解于右任書法成就，更能激發更多草書思考與創作，為書法藝術開闢寬廣道路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展覽除呈現于右任作品，也邀請來自中國的中國標準草書學社、于右任書法研究學會及日本的高崎書道會等書法團體參展，展現標準草書的地域多元性；展覽核心圍繞于右任，會員書法家們以標準草書為主軸，寫下于右任及歷代草書名家的千文字例，部分作品則以于右任風格或不同書體譜寫于右任的詩文。

「于右任145周年誕辰紀念暨中國標準草書學會甲辰國際展」，即日起於國立中正紀念堂管理處1展廳展出至24日。（編輯：陳仁華）1131117