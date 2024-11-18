台南社大信義街推巷弄美術展 看見老街生活風景

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南社區大學城區小組與油畫班、走畫會師生合作，於中西區信義街策辦戶外畫展及「復刻台南400」明信片展，以街景與巷弄傳說為題材，讓漫遊台南街巷旅客看見老街生活風景。

台南社大藝術領域經理人李慧玲今天在活動記者會致詞表示，在台南藝術節眾多主題展中，如果能有一個創作素人觀點，為台南400主題說出一些故事，一定是很有意思的事，因此特別與台南社區大學油畫教師張駿業合作，帶領班級學員，以歷史街巷為主題進行創作。

李慧玲表示，此次並與信義街合作店家進行展場合作，希望以街區為展場，讓逛遊旅客透過一幅幅油畫小作品，看見市民視角中的老街生活感。

張駿業指出，油畫因油彩特殊性，具有長期保存特色，也是後代參考前人生活重要史料，今年因應台南400主題，希望可以記錄這個城市紀念400年活動歷程，經過約1年籌備，帶領超過70名社大學員走遍台南各地寫生，記錄市民參與、觀展的台南風景，捕捉各種不期而遇瞬間。

他說，在信義街走尋過程，聽聞店家、廟宇分享傳說與故事，讓他產生在街巷空間策展想法，記得初次踏入信義街一次深夜寫生，集福宮廟公特地為他留一盞燈，讓他可以安心完成畫作，這份溫暖人情味令他深受感動。

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台南社區大學提供資料指出，成立城區小組是希望以更多元共學方式詮釋在地文化，進行以藝術保存歷史城區的公民行動，因此特別於歷史街區信義街成立「埕南25」據點作為教學基地，積極與街區居民合作，保存街區生活感。

台南社大指出，「穿街走巷賞畫趣」及「復刻台南400」明信片展兩個展覽，展期至12月8日止，邀請民眾一同在信義街漫步，緩步細賞隱藏在巷弄中的故事及秘密，也可跟老街店家聊聊，發掘老街有趣故事。（編輯：陳仁華）1131118