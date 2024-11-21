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「瘋狂電視台」關台倒數 舞台劇演出15年宣布封箱

2024/11/21 16:52
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）全民大劇團創團作品、以荒謬喜劇風格著稱的「瘋狂電視台」至今已演出15年，進場觀賞人數超過16萬，不過劇團宣布今年台北場演出後將不再加演，盼把作品停留在最好時刻。

今天彩排記者會上，演員唐從聖和吳世偉、黃逸豪、呂紹齊共同演出廣受觀眾喜愛的「政論擂台賽」片段，以近期的政壇弊案結合日式格鬥技，隨時事更改攻擊招式。

編導謝念祖表示，「政論擂台賽」為因應時事常需要變更台詞，演員們身體耗能也大於其他段落，這15年來相當佩服唐從聖為這個舞台付出的熱情。

「瘋狂電視台」演出多年，除了主演唐從聖、康茵茵不變，其他角色皆換過不少演員，曾參與演出的羅北安及趙正平今天也現身力挺。

看完彩排片段的羅北安也笑著稱讚：「這齣劇的題材一直隨著時事更新，今天我看了一下，擂台賽只有少數台詞還維持當年設定，其它都與時俱進。」唐從聖也補充：「而且從2012年開始，我們也是唯一跟著選舉一邊演、一邊直播開票，地球上大概沒有一個劇團會這樣演！」

不過這齣2009年創作、國內外巡演累積達162場的舞台劇，今年將暫時劃下句點。

編導謝念祖坦言，當初起心動念是想透過「電視台只剩下2名員工，卻要維持24小時電視節目運轉」設定，以喜劇方式詮釋電視生態圈不易，致敬電視人們。然而，隨著大眾娛樂模式轉變，謝念祖擔心未來電視台模式，或許真的只會剩2人，那麼「瘋狂電視台」的荒謬感就不成立，決定將作品停留在最好的時間點。

對於「瘋狂電視台」接近尾聲，自稱被全民大劇團養大的康茵茵也坦言，這是她入行的第1部舞台劇，教會她很多，也留下許多美好回憶，縱使捨不得，但只能期待以更多面貌與觀眾相見。

劇中有不少看似荒唐但創意十足的內容，例如全靠演技的「相聲報新聞」、幫助觀眾一夜好眠的深夜助眠秀、經典類戲劇旁白搭配一鏡到底的觀眾直播互動等，還接洽不少觀眾報名上台求婚，就曾促成8對新人求婚成功。

「瘋狂電視台」封箱巡演最終場台北場，將於22日至24日在台北表演藝術中心大劇院連演3場。（編輯：龍柏安）1131121

#羅北安
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#趙正平
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謝念祖
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