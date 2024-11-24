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NOBI璋新作「UFO飛行士」 藏黑貓中隊歷史

2024/11/24 15:53
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（中央社記者王寶兒台北24日電）外星人、幽浮是否真實存在一直備受討論，漫畫家NOBI璋憑藉這股好奇心與興趣，以「黑貓中隊」空軍史為基底，延伸再創造出奇幻解答，推出新作「UFO飛行士」，在虛構中埋藏歷史彩蛋。

NOBI璋2009年獲日本講談社主辦的國際漫畫新人賞，得獎後即創作漫畫至今，且持續於日本發展；2020年以「時渦」獲得台灣金漫獎年度漫畫獎、金漫大獎。今年NOBI璋進一步與日本漫畫家忠見周合作，由忠見周作畫刻劃「時渦」新樣貌，並以日文連載於網路平台。

「UFO飛行士」是NOBI璋在台灣推出的第2部單行本作品，描述飛行員陳華生為追擊入侵國家領空的「不明飛行物」，駕駛戰鬥機進行高空衝刺攔截，此舉卻因此成為日後潛入共軍領空的契機。

「UFO飛行士」新書分享會昨天舉行，NOBI璋說，「UFO飛行士」故事原型刊載於日本講談社Morning雜誌的特別增刊號，當時分為上、下集，但單行本訴說的又是不一樣的故事情節，更有空間形塑角色。

NOBI璋表示，他一直都對幽浮、外星人或是尼斯湖水怪這類傳聞感到很有興趣，偶然間看到一則報導，內容提及1960年代所目擊到的幽浮影像，其實全是來自美國研發U-2偵察機的反光，「我覺得滿有趣的，又看到原來這輛飛機與台灣空軍有一段關聯，就將故事題材寄給日本漫畫編輯，開始創作。」

1961年正值美國、中國冷戰期間，別稱為「黑貓中隊」的台灣空軍第35偵察中隊成立，在美方資源協助下，由黑貓中隊潛入中國領空，偵察其發展情形。而黑貓中隊所駕駛的就是U-2偵察機。

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NOBI璋說，那是一輛因其設計而致死率極高的偵察機，甚至在訓練中折損的飛行員數量高過被敵方擊落，要擁有高超技術才能駕馭，漫畫主人翁「陳華生」就是其一，而這名角色命名更是向真實的黑貓中隊隊員陳懷生致敬，他在駕駛U-2偵察機執行偵查任務時被擊落，因公殉職。

值得一提的是，陳懷生一生未婚，在「UFO飛行士」中，NOBI璋揉合陳懷生還有多名黑貓中隊隊員的經歷與故事，加入感情戲，深化角色情感，「在許多資料中，我看見許多隊員因此失去幸福，我藉由故事主角、女友、女友父親不同視角，可以看見更多情感衝突。」（編輯：張雅淨）1131124

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