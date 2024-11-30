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台灣女婿分飾11角演出 印度觀眾驚艷起立鼓掌5分鐘

2024/11/30 16:09（11/30 17:06 更新）
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來自印度的台灣女婿江譚佳彥（圖）29日在印度阿魯納查國際藝術節演出，1人分飾11個角色的實力讓觀眾大感驚艷，表演後觀眾起立為江譚佳彥鼓掌超過5分鐘。（EX-亞洲劇團提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年11月30日
來自印度的台灣女婿江譚佳彥（圖）29日在印度阿魯納查國際藝術節演出，1人分飾11個角色的實力讓觀眾大感驚艷，表演後觀眾起立為江譚佳彥鼓掌超過5分鐘。（EX-亞洲劇團提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年11月30日
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（中央社記者李晉緯新德里30日專電）來自印度的台灣女婿江譚佳彥近日在印度阿魯納查國際藝術節演出，1人分飾11個角色的實力讓觀眾大感驚艷，表演後觀眾起立為江譚佳彥鼓掌超過5分鐘。

阿魯納查國際藝術節（Arunachal Rang Mahotsav）是印度東北部規模最大的戲劇類藝術節。

2024年阿魯納查國際藝術節11月22日到12月5日在印度阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）首府伊塔納賈（Itanagar）舉行。印度國立戲劇學院（National School of Drama）及許多國際知名戲劇團體獲邀參與演出。

阿魯納查國際藝術節今年以「回歸根源」（Route To Roots）為主題，共有阿魯納查邦當地8部作品、12部印度其他地方的作品、5部國際作品和公開徵選挑出的8部作品演出。

來自台灣的EX-亞洲劇團也獲邀參加，於29日演出該劇團策劃與創作的獨角戲「老虎與士兵」（The Story of the Tiger）。

此劇改編自已故義大利劇作家兼諾貝爾文學獎得主達利歐弗（Dario Fo）的經典鬧劇，敘述一名士兵與老虎間的奇特經歷，故事寓含對人性與社會的深刻反思。

這齣「老虎與士兵」由EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）自編、自導、自演。在演出時，他靠精湛的演技分飾11個角色，結合豐富的身體語彙與詩意的舞台語言，靈活在角色與敘事者之間遊走。

「老虎與士兵」全程以印度曼尼普爾邦（Manipur）方言演出，讓觀眾在肢體語言引導下，感受戲劇本身、乃至劇場的美。這種演出方式不僅挑戰觀眾對語言的依賴，也重新定義劇場在文化溝通中的可能性。

江譚佳彥表示，希望藉由純粹的肢體表演，讓觀眾體會跨越語言界限的文化交流，感受戲劇藝術的直觀震撼。他告訴中央社記者，有小朋友看完後跟他說：「我聽不懂你說什麼，但是我知道你在演什麼。我很喜歡你演的老虎。」

在29日的演出後，觀眾起立為江譚佳彥鼓掌超過5分鐘，為他獨立演出整整70分鐘卻全無冷場的表現致敬意。阿魯納查國際藝術節工作人員表示，演出過程中，完全沒有人提前離席，看得出大家對這場演出十分驚艷。

EX-亞洲劇團製作人林浿安說，江譚佳彥1988年開始做劇場工作。她與江譚佳彥2001年在新加坡求學時認識，2005年在台灣公證，隔年在印度辦了傳統婚禮，讓江譚佳彥正式成了台灣女婿。

兩人婚後在林浿安家鄉苗栗共同創立EX-亞洲劇團，劇團致力跨文化劇場創作，以風格化肢體表演、意象化視覺呈現，探索與發展當代亞洲劇場新美學，2009年起連續15年獲選文化部「演藝團隊分級獎助計畫」、國家文化藝術基金會「演藝團隊年度獎助專案」獎助計畫。

EX-亞洲劇團這次演出結束後會留在當地，並以工作坊形式與其他藝術家交流。（編輯：陳妍君）1131130

「老虎與士兵」由EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥（圖）自編、自導、自演。他29日在印度阿魯納查國際藝術節，結合豐富的身體語彙與詩意的舞台語言，靈活在角色與敘事者之間遊走。（EX-亞洲劇團提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年11月30日
「老虎與士兵」由EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥（圖）自編、自導、自演。他29日在印度阿魯納查國際藝術節，結合豐富的身體語彙與詩意的舞台語言，靈活在角色與敘事者之間遊走。（EX-亞洲劇團提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年11月30日
EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥（後右1）29日在印度阿魯納查國際藝術節的演出突破語言藩籬，征服小劇迷的心。（EX-亞洲劇團提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年11月30日
EX-亞洲劇團藝術總監江譚佳彥（後右1）29日在印度阿魯納查國際藝術節的演出突破語言藩籬，征服小劇迷的心。（EX-亞洲劇團提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年11月30日
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