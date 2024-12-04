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浪漫輕歌劇「微笑之國」林健吉、賴珏妤挑梁演出

2024/12/4 18:38（12/4 18:51 更新）
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台中國家歌劇院推出輕歌劇「微笑之國」，4日舉辦分享會，由聲樂家林健吉（左）飾演的「蘇城王子」與賴珏妤（右）飾演的「麗莎」深情對唱，十分入戲。（台中國家歌劇院提供，攝影林軒朗）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月4日
台中國家歌劇院推出輕歌劇「微笑之國」，4日舉辦分享會，由聲樂家林健吉（左）飾演的「蘇城王子」與賴珏妤（右）飾演的「麗莎」深情對唱，十分入戲。（台中國家歌劇院提供，攝影林軒朗）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月4日
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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）台中國家歌劇院年底將推出輕歌劇「微笑之國」，講述奧地利伯爵千金麗莎與中國蘇城王子苦甜參半的愛情，由王嘉明導演，林芳宜音樂設計，林健吉與賴玨妤挑梁演出，輕鬆中也能聽見幽默諷刺。

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，作曲家雷哈爾（Franz Lehár）的輕歌劇作品改變了整個19世紀以來輕歌劇的發展史，不只是幽默諷刺，更多了抒情感傷。這部「微笑之國」1929年在柏林首演，劇中蘇城王子的詠嘆調「你是我心的一切」，至今仍是膾炙人口的男高音必唱曲。

今天分享會上由飾演蘇城的聲樂家林健吉獻唱，並與飾演麗莎的女高音賴珏妤帶來愛情二重唱。林健吉表示，原本的王子角色成了東方神祕宗教的智者，到西方經歷人世的情感，體驗修行之外的人生，才發現自己看不破愛情。

賴珏妤分享，她飾演的麗莎一角可以為愛拋棄一切，角色設定更加鮮活。觀眾相當熟悉的嚎哮排演創意總監蕭東意，也將首度跨界古典歌劇，飾演總管一角。

導演王嘉明將原歌劇的維也納場景以德國賣軍火的黑幫酒吧呈現，閃爍著霓虹燈和嘈雜音樂，呈現放縱和頹廢的迷幻狀態；北京宮殿將改為帶有東方禪意的白色修行道場，展現「微笑」的神祕意象。

負責編曲及音樂設計的林芳宜表示，王嘉明運用了各種創意，她在音樂設計調整了配器編制，傳達角色的內心狀態。這次新增了樂手陳冠宏演奏嗩吶及管，在王子獨白的時候表達內心世界。劇中的詠嘆調則保留原貌，讓歌者自在演唱。

2024 NTT遇見巨人—雷哈爾輕歌劇「微笑之國」將於12月20日以及12月22日演出，地點在台中國家歌劇院中劇院。（編輯：李亨山）1131204

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