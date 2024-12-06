指揮凡薩戈重建舒伯特「未完成」交響曲 台灣首演

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（中央社台北6日電）作曲家舒伯特知名的第八號交響曲「未完成」現存只有第一、第二樂章，前瑞士伯恩交響樂團首席指揮凡薩戈多年來對這首樂曲充滿情感，並將其重建發行錄音，這次受邀客席NSO國家交響樂團將做台灣首演。

有別於先前創作上的甜美，舒伯特第八號交響曲「未完成」讓音樂成了自我情感訴求的媒介，雖然出土時只有兩個樂章，但音樂裡強大的說服力，已讓這部作品成為經典。馬利歐‧凡薩戈（Mario Venzago）接受中央社記者專訪表示，「我想表現舒伯特在他31年短暫生命的最後階段，仍是多麼充滿創造力。」

凡薩戈表示，舒伯特這首「第八號交響曲」是要送給奧地利第二大城格拉茲（Graz）的禮物，「舒伯特用這首交響曲感謝格拉茲市音樂協會頒贈他榮譽會員的頭銜，在如此重要的時刻，舒伯特絕對不會為他們帶來一部未完成的作品。毫無疑問，『第三樂章』和『第四樂章』遺失了。不管是什麼原因。」

凡薩戈認為，當時的作曲規則要求交響曲的格式必須至少有3個或4個樂章，「舒伯特不可能不這樣做。」凡薩戈表示，有音樂學者或音樂家都曾重建舒伯特這首「失落的音樂」，「我也是，我做了很多嘗試。」

凡薩戈的版本除了針對前兩樂章中諸多樂譜疑義進行校訂，更依循著種種線索重建了懸缺百年的「第三樂章」拼圖；也將舒伯特的芭蕾戲劇音樂改成交響樂終章的「第四樂章」，用自己的音樂知識重建這個音樂史上「美麗的缺憾」。凡薩戈曾指揮巴塞爾室內管弦樂團演奏並錄音，2017年由索尼唱片發行。

指揮凡薩戈直到2021年都是瑞士伯恩交響樂團的首席指揮兼藝術總監，長達11年，先前曾任哥德堡交響樂團、格拉茲歌劇院暨愛樂管弦樂團等樂團的首席指揮或音樂總監；客席過柏林愛樂、萊比錫布商大廈管弦樂團等樂團、錄製CD曾多次贏得法國唱片大獎、金音叉獎及愛迪生獎。

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身為指揮家和作曲家，凡薩戈認為舒伯特所創作的樂曲是他認為古典音樂裡最深最偉大的寶藏之一，「但他過世得太早了，無法完成許多已經勾勒出來的構圖，這次呈現的第八號交響曲都出自舒伯特創作的真實片段，也將首次帶給台灣樂迷。」

NSO「未盡之境」音樂會將於12月7日演出，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括與美國鋼琴家喬納森‧比斯（Jonathan Biss）合作的貝多芬「第一號鋼琴協奏曲」以及蘇聯時期作曲家莫索洛夫的「鑄鐵廠」等。（編輯：謝雅竹）1131206