NTSO交響派對 台灣歌王歌后兩廳院藝文廣場飆唱

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）國立台灣交響樂團攜手蔡小虎、洪榮宏、殷正洋、蕭煌奇、施文彬、蔡秋鳳、秀蘭瑪雅、曹雅雯等8名台灣歌王歌后，14日將在兩廳院藝文廣場帶來融合交響樂與流行音樂的精彩大秀。

「NTSO交響派對－聲映經典．潮湧的時代」台灣歌謠演唱會今天舉辦宣傳記者會，由國台交弦樂四重奏演奏「蘭陽舞曲」，表演嘉賓曹雅雯也特別獻唱「恰似你的溫柔」，她興奮表示，這是第一次與國台交合作，很期待與交響樂團的合作，當天也會帶給大家特別的驚喜。

國台交副團長林麗如分享，推廣音樂是國台交存在的使命，用美好音樂繼續陪伴大家更是他們最重要的任務。這次的台灣歌謠演唱會也是重要的台流文化推進力量，尤其能從中看見台灣流行音樂的進程與脈絡。

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林麗如希望，無論從0到100歲的民眾都能開心欣賞這場演出，邀請大家在14日晚上7時到兩廳院藝文廣場，一起共度這場劃時代的NTSO交響派對。

製作人李明智也談到，對於這次音樂會的內容，真的是交響樂團的一大挑戰，尤其是一次邀請到8名實力超強歌手，是非常不容易的組合。他們除了緊扣台灣流行發展內容，更精挑細選不同樂曲組合，讓大家聽到交響樂團也有另一種方式呈現。（編輯：陳政偉）1131206