美籍藝術家巴洛格作品登台 展對抗極權精神

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（中央社記者王寶兒台北7日電）個展開幕一天就遭警方強制關閉、畫下追求民主的自焚身影，匈牙利裔美籍藝術家巴洛格一生以創作追求自由，多件作品即日起登台展出，明年他也將訪台為228事件創作。

「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」今天於228國家紀念館開幕，內政部次長董建宏、促進轉型正義委員會前主委楊翠等人與會見證。巴洛格（Steven Balogh）雖因骨折而無法來台，但仍透過預錄影片致謝。

巴洛格說，台灣與匈牙利有很多共通點，人們為民族獨立和自由不斷奮鬥，有獨立的政治自決權及經濟體，享有新聞自由、言論自由、集會自由。他預定2025年2月造訪台灣，並在228國家紀念館製作大型裝置藝術，緬懷、紀念在228事件中被殺害而戛然而止的生命。

巴洛格在1954年出生於匈牙利，於蘇聯統治的「鐵幕」時代背景下成長，20歲時他於空軍基地服役，並在服役期間接觸藝術創作。

台美文藝協會執行長李美華表示，當時巴洛格目睹空軍同袍因戰受傷而血肉模糊，那幅景象促使他成為全職藝術家，他沒有藝術學科背景，後在不同老師教導下學習金工與繪畫。

現居於紐約的巴洛格，曾參與台美文藝協會策劃展覽。李美華表示，巴洛格早年居住於匈牙利時期，多次以創作批判共產主義，如此次展中展出其1979年行為藝術片段照片，巴洛格被囚禁似的站在角落，腳邊堆滿揉皺的報紙，象徵人們生活於官方言論下狀態。

但巴洛格也因創作受到政府緊盯，甚至曾有個展開幕一天就被警方強制關閉的紀錄。為人身安全考量，他在1986年前往奧地利難民營，成為無身分的人，申請到難民身分後才前往美國紐約生活至今，他在2019年作品「無國籍Ⅱ&難民護照Ⅰ&難民護照Ⅱ」，也以塗鴉結合當年護照，回顧這段經歷。

228國家紀念館館長藍士博表示，巴洛格作品中有件作品是描繪當年為追求民主而自焚的匈牙利大學生，台灣也有鄭南榕曾為追求理想而自焚，期望透過藝術將這些呼應與悲傷的連結，轉化為台灣與世界的對話，以人權、民主、進步讓世界看見台灣。

「鐵幕裡的自由幽靈—以藝術作為抵抗的巴洛格作品展」即日起於228國家紀念館展出至2025年3月23日。（編輯：陳政偉）1131207