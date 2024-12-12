花蓮193縣道拓寬發現陶片及石器 停工試掘確認

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮193縣道七星潭段正在進行拓寬工程，施工單位在2.2k至2.3k處發現數枚陶片及石器。花蓮縣文化局指出，初判文物屬鐵器時代的靜浦文化，目前區域暫時停工，待考古試掘確認。

花蓮縣府在193縣道三棧至七星潭段進行拓寬新闢工程，施工單位上月初在193縣道2.2k至2.3k一處溪溝進行橋墩基礎施作，下挖約6公尺深，發現數枚陶片、石器，通報花蓮縣文化局。

花蓮縣文化局今天指出，經現勘發現15枚陶片、2件石片器，初步判斷是距今2000至300年鐵器時代的靜浦文化。

因工程需要繼續下挖，花蓮縣文化局建議該段暫停施工，將進行3至4處考古試掘，確認地層埋藏狀況，預計時程2個月。

花蓮縣文化局指出，施工範圍雖位於「加灣普查考古遺址」劃定範圍外，但仍鄰近遺址區域，因此在施工期間有委託顧問公司專門監看，若有發現疑似文物，就會立即通報。

花蓮縣文化局強調，停工期間施工單位會調整工序，調度機械先做其他段，全段工期不會影響，後續待試掘結果，會提出相應策略，提供工程單位參考。（編輯：謝雅竹）1131212