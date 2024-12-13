音樂劇「悲慘世界」40週年音樂會 台灣巡演52場

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）百老匯音樂劇「悲慘世界」40週年紀念音樂會世界巡演啟動，預計2025年6月首度來台。該版本由百老匯音樂劇金牌製作人卡麥隆．麥金塔許（Cameron Mackintosh）領軍，預計巡演台灣52場。

寬宏藝術今天發布新聞稿表示，這個版本是現今倫敦西區演出版本的進階升級版，融入嶄新元素，結合現場音樂劇、音樂電影、各種演唱會形式，以紀念該劇英文版首演40週年。目前巡演已於倫敦揭開序幕，將陸續前往盧森堡、義大利、丹麥、挪威、瑞士、澳洲以及日本和台灣等國巡演。

「悲慘世界」是19世紀最偉大的小說之一，20世紀最知名的音樂劇以及21世紀最暢銷的改編電影。音樂劇已獲得超過百項主要戲劇獎，包刮8項東尼獎、3項勞倫斯奧利佛獎等；25週年之際改編為電影，2012年上映創下全球數億美元的票房紀錄，獲得奧斯卡金像獎。

音樂劇版「悲慘世界」自卡麥隆．麥金塔許製作並於倫敦西區首演以來，迎來創紀錄的40年，至今仍於倫敦桑德海姆劇院上演並刷新紀錄。這部傳奇鉅作橫跨全球53個國家，曾以22種語言呈現，感動超過1.3億觀眾。是許多劇迷心中的「音樂劇聖經」。

這次音樂會版巡演融合現場樂團和燈光，演員也會穿著與全本音樂劇相同且考究的服裝，帶來完整曲目重現經典，讓樂迷彷彿穿梭19世紀法國歷史洪流之中。

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「悲慘世界」劇情以1832年巴黎共和黨人起義為背景，刻畫了主角尚萬強的動人歷程。尚萬強為一名因家人挨餓而偷麵包遭判重刑的男人，他在出獄後決心重建生活、改變社會，卻不斷面對重重困難，在社會的矛盾，夢想的破滅、生命的犧牲與救贖掙扎，見證人性光輝。

音樂劇「悲慘世界」40週年紀念版音樂會巡演將於6月12日至7月6日在台北國家戲劇院，7月10日至7月27日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院展開52場巡演，預計12月18日啟售，台北場次購票為OPENTIX系統，高雄場次購票為寬宏系統。（編輯：陳政偉）1131213