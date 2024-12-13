金門古蹟蔡厝蔡氏家廟23日修復落成 辦拭餅文化節

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（中央社記者洪學廣金門13日電）金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程民國111年7月動土，縣府文化局將於23日舉辦落成典禮，並舉辦「蔡復一拭餅文化節」。工程針對屋頂裝飾及棟架修復，呈現昔日戰地歲月。

金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程111年7月5日舉行開工動土儀式，修復經費達新台幣2000多萬元，並於10月完工，這次修復工程針對屋頂裝飾及棟架有較多著墨。

屋脊有彩繪磁磚及泥塑剪黏裝飾，其中彩繪磁磚是60年代修建痕跡，門廊綠釉筒瓦維持原貌。正殿及門廊因蟲蟻危害原於60年代用水泥砂漿包覆木柱，這次工程也恢復原木柱樣貌。側廳因軍方駐紮上漆的格柵、門扇也跟著修復。外觀「反共抗俄」國軍駐紮標語依然保留，與牆上彈孔呈現戰地時期故事。

金門縣文化局今天指出，蔡厝蔡氏家廟源於宋代，於晚明萬曆、天啟年間出了一位政壇與文壇知名子弟蔡復一，他逝世後皇帝追諡兵部尚書，賜祭葬，謚號「清憲」，族人用來祭祀的「蔡復一畫像」，經學者專家證實是目前台灣、澎湖、金門、馬祖等地所見，年代最早，且品秩位階極高的明代祖先畫像，並獲文化部指定為國家重要古物。蔡厝蔡氏家廟是蔡復一族人在金門唯一家廟，也是宗族人最大精神寄託。

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此外，蔡復一配偶因體恤公務繁重，廢寢忘食而發明拭餅，文化局為能推廣這項傳統飲食文化，在這次修復工程落成典禮合併辦理首屆「蔡復一拭餅文化節」活動，選在23日上午10時舉辦，現場將由縣長贈匾，並協請「社團法人金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會」共同辦理「蔡復一拭餅文化節」，準備金門傳統拭餅菜餚，安排現場進行拭餅品嚐與體驗，日後輔導為蔡厝社區特色，打響地方品牌。

文化局長呂坤和表示，蔡氏家族每年祭拜「蔡復一畫像」時間共有2次，第一次是「冬至」祭祖時，第2次是農曆10月初四為蔡復一忌日，目前修復後的國家重要古物「蔡復一畫像」已由縣府借展10年，並由文化局策劃「蔡復一畫像」前世今生典藏展，陳展於沙美歷史民俗博物館，位於太武山下的蔡厝是其出生故鄉，更為太武山豆腐古道起點，未來文化局將協助蔡厝社區每年辦理「蔡復一拭餅文化節」，落實縣長陳福海打造文化品牌政策。（編輯：謝雅竹）1131213