建築第一線到學界 龔書章獲頒金點最佳設計成就獎

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（中央社記者王寶兒台北13日電）2009年關閉建築事務所並轉身投入學界至今，陽明交大建築研究所教授龔書章今晚獲頒金點最佳設計成就獎，他表示，相信設計的力量並非要蓋建築、開事務所才能發揮。

龔書章畢業於東海大學建築系，取得哈佛大學建築碩士及設計碩士雙學位回國後，於1997年成立「原相聯合建築師事務所」（AURA Architects），操刀作品包含宜蘭縣政中心凱旋社區公園暨新福宮廣場、屏北高中、新港藝術高中等。

龔書章今晚獲獎引用已故美國建築大師路易斯．康（Louis Kahn）名言指出，建築是由非常多的磚與石堆砌而成，而每塊磚與石都有其重要價值。他也認為，建築師的工作不只是要蓋1棟建築，而是要思考如何賦予每塊磚與石獨特價值。

龔書章說，2009年他結束建築事務所工作，記得被外界評為是「急流勇退」，轉身去教書而不做任何事，但對他而言，那是他重要的選擇與轉折，也是「設計」對他全新意義的時刻，「我一直認為我們處於非常重要的時代，設計不應該只是自說自話地做建築，而無法回應當下及未來問題。」

於是自2009年起，龔書章轉身投入學界，在交大執教與專事研究之餘，也致力將專業貢獻於社會，如將建築設計與志工社會服務結合，推動偏鄉「義築」行動，並擔任總規劃設計，集結各方資源、交大師生及專業團隊，合力完成尼泊爾「期望醫療中心」、台南學甲「伯利恆早療暨融合教育中心」等義築計畫。

龔書章說，2012年起，他也開始投身社會設計觀察世界變動，與不同世代、社群設計師合作，找到更為溫和、樂觀且自由面對世界的方式。

龔書章將獎項獻給妻子，他說，妻子是知道怎麼啟蒙他、改變他的最佳設計師，同時他也認為，獎項是頒發給每個和他一樣相信設計可以改變台灣的人，將持續共同追求平等、包容與美好的社會。（編輯：龍柏安）1131213