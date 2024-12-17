CREATORS計畫徵件 鼓勵昔日獲選者深化作品

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（中央社記者王寶兒台北17日電）C-LAB自2018年啟動「CREATORS創作／研發支持計畫」，將代表台灣參展2026年威尼斯雙年展的李亦凡也曾受支持，C-LAB今天表示，2025年徵件特別鼓勵曾獲選者投件，深化計畫發展。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）今天發布新聞稿表示，CREATORS計畫至今支持近80組創作者，並有不少獲支持者將計畫發展至更成熟的展演、影音等多元發表的形式，甚至獲獎。

如2021年入選CREATORS的藝術家李亦凡，以「瘋狂影像工具」的計畫，探索遊戲引擎在錄像創作的應用。他在同年受亞洲雙年展邀請，延伸創作出「不好意思…請問一下這個怎麼打開」，獲得第20屆台新藝術獎視覺藝術獎，2023年又獲邀以作品「難忘的形狀」參與台北雙年展展出，近期獲選代表參展2026年威尼斯雙年展台灣館。

2021年還有藝術家朱駿騰與黃艾倫、黃詩珊的共創計畫「陰合幽冥」，聚焦深掘社子島的故事。朱駿騰在此基礎下完成錄像作品，同時將計畫拍攝成電影「河鰻」，成為他執導的第1支劇情長片，預計於2025年秋天上映。

C-LAB表示，2025年CREATORS徵件計畫16日開跑，聚焦「未來視野、實驗精神、人文脈絡、跨域共融」，支持的計畫形式不限於創作，還包含製作、研究、調查、交流、技術與內容開發、展演呈現等面向，也著重計畫發展過程中，能夠彰顯創研計畫過程意義及公共性的各類活動。

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此次徵件，C-LAB特別鼓勵過往曾獲CREATORS計畫補助，希望延續深化發展者再次投件申請。獲選團隊將有為期8個月的進駐空間，以及最高新台幣60萬元的補助。計畫設有獨特的陪伴顧問／年度觀察員機制，並透過開放工作室、分享會及培力講座等活動，協助創作者在創研過程中獲得多方支持。

2025年「CREATORS創作／研發支持計畫」即日起開放線上申請至2025年2月4日下午5時。（編輯：李亨山）1131217