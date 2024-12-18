若中國攻打台灣 吳明益：身為作家有責任面對暴雨

（中央社記者邱祖胤台北18日電）如果中國攻打台灣，有多少人願意捍衛台灣，作家吳明益今年到中歐訪問期間表示，身為作家他有責任留下來面對暴雨，才對得起這個國家對他的幫助。

根據德國之聲中文網，吳明益接受德國之聲專訪時表示，今年中歐朗讀節他在捷克跟斯洛伐克與20幾名台灣作家參與一場講座，會中有聽眾提問：「如果中國真的攻打台灣，文學家能做什麼。」

吳明益當場回覆說：「我會想辦法把家人送到安全的地方或安全的國家，然後我留下來打仗。我如果逃走的話，就對不起這個國家過去對我的幫助，我在藝術這個行業也受到國家的很多幫助，我如果投降，我也心不安，這就是面對暴雨時，我直覺的責任。」

根據德國之聲中文網，吳明益直言，他或許會在戰爭中死去，但就是要有心理準備，「面對那個暴雨，你一定會淋濕，你不會有一把傘，也許你還會有一支筆，有些人什麼都沒有，身為作家，你有責任用筆去面對疑惑，面對暴雨。」

吳明益在專訪中也提到，如今台灣是中文世界裡唯一的民主國家，台灣作為全世界中文出版最自由的國家，並非一朝一夕造成。過去他透過香港的出版社閱讀世界文學，如今台灣卻成了香港文化的「飛地」。

吳明益目前在東華大學華文文學研究所任教，他表示，班上12個學生有1/4是香港人，他認為近年香港很重要的一批年輕作家都來到台灣，日後雖可能不是台灣國籍，卻可能仍用中文寫作，「只要他們在台灣這塊土地上獲得尊重平等的對待，將成為台灣發聲很重要的一股力量。」

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吳明益在專訪中表示，台灣文學就是個混血的文學，有本土派的台文，他讀書的年代，教科書都是中國古典作家，念的是文言文，那些文學也確實影響了部分作家。而他個人開始喜歡文學是因為外國文學，透過哥哥姊姊買志文出版社新潮文庫的書來認識文學。後來他會回過頭去理解台灣文學，因為一方面認同，二方面其實心裡也知道，必須對自己的立場找一個根基。

吳明益說，從文學角度來看，他很樂見包括中文、台文與原住民語寫作，皆歸於台灣這塊土地的文學成就，如此有利於台灣成為世界書寫文化的出版核心。（編輯：龍柏安）1131218