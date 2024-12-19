奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」 12/20開展

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫第3站，「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」今天在屏東美術館舉辦開展儀式。展覽採預約制，短短1週就湧入上萬人報名。

奈良美智（YOSHITOMO NARA）致詞表示，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」是為期10年的計畫，希望每年都作不同展現，每次不管在台灣哪裡，觀者都有不同感受，也希望大家不斷回來看這幅畫。這幅畫是一邊想像著台灣、一邊創作出來的；台灣是南國，天氣、人情都很溫暖，此畫懷著這樣對台灣的感覺畫出來。

屏東縣長周春米表示，感謝文總及奈良美智基金會，將這項展覽移師屏東展出，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智對台灣多次造訪感受，反映了對台灣深刻情感。預約短短1週就湧入上萬人預約，也推薦大家來屏東欣賞奈良美智的作品，也讓台日文化藝術交流更加緊密。

文化總會秘書長李厚慶表示，「感謝奈良美智先生能夠愛上台灣」，3年來「朦朧潮濕的一天」陸續去了高雄、澎湖，現在來到屏東。3年來有很大的感受，第一、奈良美智一定親自佈展，每次佈展像一個創作，3次展皆呈現不同感覺；第二、奈良美智謙虛又樂於分享，到當地一定會跟在地藝術班學生分享，傳承精神令人感動；第三、奈良美智到了一個地方就會跟著當地節奏，到高雄去美濃品嚐客家美食、到屏東原住民族部落參加族人婚禮等，誠心誠意的愛上一個地方，「感謝奈良美智先生能夠愛上台灣」。

屏東縣政府文化處表示，屏東站展出包含巨型繪畫作品「朦朧潮濕的一天」、陶器、素描及攝影作品，此次展出將在美術館白盒子般的空間，營造出有如「家」一般氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地風土人情在此交融。

文化處指出，屏東展覽主視覺設計，以車廂窗景變化，呈現出跟著「朦朧潮濕的一天」一起旅行意象，並以山、海、星空等自然景色，象徵墾丁沙灘與大武山壯麗景色，以及屏東的璀璨星空。

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「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」由文化總會、奈良美智基金會、屏東縣政府共同主辦，展覽採免票線上預約制，於屏東美術館202展覽室展出，從12月10日起開放線上預約（https://tinybot.cc/narayoshitomo2025/），預約時段自上午9時到下午5時30分。展期從今年12月20日至2025年5月25日。

文總表示，日本當代藝術家奈良美智為台灣創作的繪畫「朦朧潮濕的一天」2021年首度曝光後，造成熱烈迴響，奈良美智也表示希望將畫留在台灣，再續與台灣緣份，因而展開「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，不止代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚友誼，及對彼此的信任。（編輯：李淑華）1131219