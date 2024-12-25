河本美紀寫張愛玲的電影史 看見張愛玲另一面

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）已故作家張愛玲曾說，「電影是最完全的藝術表達方式」，日本研究者河本美紀深入探討張愛玲10多部電影劇本，完成「張愛玲的電影史」，看見張愛玲的另一面。

根據印刻文學發布新書資訊，河本美紀是日本華語電影史研究者，自稱「非正統張迷」，她看了張愛玲編寫的電影「情場如戰場」、「六月新娘」和「小兒女」，成為張愛玲忠實影迷。

為了更深入了解張愛玲，河本美紀不但去上海參觀張愛玲故居和老電影院，到香港看遍張愛玲參與的電影與舞台劇，仔細翻查上海、香港、台灣、美國和新加坡等地的報章雜誌，以及各地館藏張愛玲文獻諸多未曾公開的檔案資料，逐字逐句比對不同語言文本，完成這部將近30萬字的「張愛玲的電影史」，2023年於日本出版。

今年河本美紀親自將此書翻譯成中文，選擇在台灣推出中文版，希望最懂張愛玲的華語讀者，也記得張愛玲對電影的愛。

河本美紀在序中談到20世紀最後一年的春假，她第一次來到台灣，報名參加了台灣師範大學國語教學中心舉辦的語言文化研習，面臨的第一個困難是不習慣寫正體字，對注音符號也完全陌生。

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河本美紀還記得當時在日本最受歡迎的台灣明星是金城武，她人在台灣雖見不到本人，但每天過得很充實，對台灣產生了深厚的喜愛。不過當時她對張愛玲這個名字還不熟悉，回日本後，看到介紹張愛玲的日語文章，總是提到她在台灣特別受歡迎，但卻沒有解釋原因。

直到大學四年級河本美紀仍對這個問題無法忘懷，乾脆自己跳下來研究，了解為何台灣擁有眾多張迷的原因，「這成為了我的畢業論文，也是我第一篇被雜誌刊載的論文。我的張愛玲研究就是從台灣開始的」。（編輯：李亨山）1131225