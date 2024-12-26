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廖瓊枝劇本集見證歌仔戲傳承 預告2025旗艦大戲

2024/12/26 17:15（12/26 17:56 更新）
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為妥善保存歌仔戲人間國寶廖瓊枝經典劇目，財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會在文化部文資局及新北市文化局支持下，歷經2年手稿整理、口述訪談與台文校審後，完成「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集，囊括廖瓊枝改編或新編的7齣作品，26日舉辦新書發表會。中央社記者裴禛攝 113年12月26日
為妥善保存歌仔戲人間國寶廖瓊枝經典劇目，財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會在文化部文資局及新北市文化局支持下，歷經2年手稿整理、口述訪談與台文校審後，完成「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集，囊括廖瓊枝改編或新編的7齣作品，26日舉辦新書發表會。中央社記者裴禛攝 113年12月26日
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（中央社記者葉冠吟台北26日電）致力發揚傳統歌仔戲文化的財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會，今天舉辦「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集新書發表會，同時宣布2025年將推出集結5年級天王天后的旗艦大戲。

為妥善保存「台灣第一苦旦」歌仔戲人間國寶廖瓊枝經典劇目，基金會在文化部文資局及新北市文化局支持下，經過2年手稿整理、口述訪談與台文校審後，完成「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集，書中涵括廖瓊枝改編或新編的7齣作品：「寒月」、「黑姑娘」、「碧玉簪」、「三娘教子」、「宋宮祕史」、「白兔記」（後更名「李三娘」）與「烽火亂世」。

廖瓊枝愛徒、薪傳歌仔戲團演出總監張孟逸今天特地在現場詮釋「白兔記」經典磨坊產子片段。而高齡90歲的廖瓊枝也如數家珍地親自介紹劇本集創作點滴。

廖瓊枝透露由於她不曾就學、識字，是為傳承歌仔戲及整理劇本才努力學習，但還是有很多不懂之處。因此寫劇本時，當她遇到不會的字就先畫圈圈、再去詢問專家，笑說：「後來學生讀劇本時常問我，老師，這個圓圈圈是什麼意思」，很感謝大家協助她一起把劇本集完成。

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另外，廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣宣布2025年度薪傳歌仔戲劇團新劇，將有「漁樵歌」、「幽戀牡丹」與「愛。相隨？」等3齣大戲。

「漁樵歌」以「宋宮秘史」、「斬經堂」、「山伯英台」、「王魁負桂英」、「莊周試妻」等5齣廖瓊枝經典劇目與新編歌仔戲，對應「貪、嗔、痴、慢、疑」等人間5毒；「幽戀牡丹」則改編日本3大經典怪談「牡丹燈籠」虛實交錯對比情感與慾望。

而年度大戲「愛。相隨？」則是難得一見的歌仔戲「4天連台本戲」，回歸歌仔戲表演藝術本體，深覺重塑「七世夫妻」經典細紋。由廖瓊枝歌仔戲文教基金會號召「五年級」台灣歌仔戲精英、7生7旦參與，人間國寶藝師廖瓊枝與王金櫻擔綱藝術總監與藝術顧問，結合新生代藝生們聯合演出。（編輯：李亨山）1131226

致力發揚傳統歌仔戲文化的廖瓊枝歌仔戲文教基金會，26日在市長官邸藝文沙龍舉辦「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集新書發表會，「台灣第一苦旦」、歌仔戲國寶藝師廖瓊枝（前右2）出席與會，與新生代藝生一同合影。中央社記者裴禛攝　113年12月26日
致力發揚傳統歌仔戲文化的廖瓊枝歌仔戲文教基金會，26日在市長官邸藝文沙龍舉辦「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集新書發表會，「台灣第一苦旦」、歌仔戲國寶藝師廖瓊枝（前右2）出席與會，與新生代藝生一同合影。中央社記者裴禛攝　113年12月26日
「廖瓊枝歌仔戲經典劇目II」劇本集新書發表會26日下午在市長官邸藝文沙龍舉行，高齡90歲的歌仔戲國寶藝師廖瓊枝（中）出席，手拿新書與廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣（左）、薪傳歌仔戲團演出總監張孟逸（右）合影留念。中央社記者裴禛攝　113年12月26日
「廖瓊枝歌仔戲經典劇目II」劇本集新書發表會26日下午在市長官邸藝文沙龍舉行，高齡90歲的歌仔戲國寶藝師廖瓊枝（中）出席，手拿新書與廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣（左）、薪傳歌仔戲團演出總監張孟逸（右）合影留念。中央社記者裴禛攝　113年12月26日
為妥善保存「台灣第一苦旦」歌仔戲人間國寶廖瓊枝（前右2）經典劇目，廖瓊枝歌仔戲文教基金會在文化部文資局及新北市文化局支持下，經過2年手稿整理、口述訪談與台文校審後，完成「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集，26日發表會上，大家一起教廖瓊枝比出手指愛心留影。中央社記者裴禛攝　113年12月26日
為妥善保存「台灣第一苦旦」歌仔戲人間國寶廖瓊枝（前右2）經典劇目，廖瓊枝歌仔戲文教基金會在文化部文資局及新北市文化局支持下，經過2年手稿整理、口述訪談與台文校審後，完成「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集，26日發表會上，大家一起教廖瓊枝比出手指愛心留影。中央社記者裴禛攝　113年12月26日
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