廖瓊枝劇本集見證歌仔戲傳承 預告2025旗艦大戲

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）致力發揚傳統歌仔戲文化的財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會，今天舉辦「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集新書發表會，同時宣布2025年將推出集結5年級天王天后的旗艦大戲。

為妥善保存「台灣第一苦旦」歌仔戲人間國寶廖瓊枝經典劇目，基金會在文化部文資局及新北市文化局支持下，經過2年手稿整理、口述訪談與台文校審後，完成「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集，書中涵括廖瓊枝改編或新編的7齣作品：「寒月」、「黑姑娘」、「碧玉簪」、「三娘教子」、「宋宮祕史」、「白兔記」（後更名「李三娘」）與「烽火亂世」。

廖瓊枝愛徒、薪傳歌仔戲團演出總監張孟逸今天特地在現場詮釋「白兔記」經典磨坊產子片段。而高齡90歲的廖瓊枝也如數家珍地親自介紹劇本集創作點滴。

廖瓊枝透露由於她不曾就學、識字，是為傳承歌仔戲及整理劇本才努力學習，但還是有很多不懂之處。因此寫劇本時，當她遇到不會的字就先畫圈圈、再去詢問專家，笑說：「後來學生讀劇本時常問我，老師，這個圓圈圈是什麼意思」，很感謝大家協助她一起把劇本集完成。

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另外，廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣宣布2025年度薪傳歌仔戲劇團新劇，將有「漁樵歌」、「幽戀牡丹」與「愛。相隨？」等3齣大戲。

「漁樵歌」以「宋宮秘史」、「斬經堂」、「山伯英台」、「王魁負桂英」、「莊周試妻」等5齣廖瓊枝經典劇目與新編歌仔戲，對應「貪、嗔、痴、慢、疑」等人間5毒；「幽戀牡丹」則改編日本3大經典怪談「牡丹燈籠」虛實交錯對比情感與慾望。

而年度大戲「愛。相隨？」則是難得一見的歌仔戲「4天連台本戲」，回歸歌仔戲表演藝術本體，深覺重塑「七世夫妻」經典細紋。由廖瓊枝歌仔戲文教基金會號召「五年級」台灣歌仔戲精英、7生7旦參與，人間國寶藝師廖瓊枝與王金櫻擔綱藝術總監與藝術顧問，結合新生代藝生們聯合演出。（編輯：李亨山）1131226

致力發揚傳統歌仔戲文化的廖瓊枝歌仔戲文教基金會，26日在市長官邸藝文沙龍舉辦「廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ」劇本集新書發表會，「台灣第一苦旦」、歌仔戲國寶藝師廖瓊枝（前右2）出席與會，與新生代藝生一同合影。中央社記者裴禛攝 113年12月26日

「廖瓊枝歌仔戲經典劇目II」劇本集新書發表會26日下午在市長官邸藝文沙龍舉行，高齡90歲的歌仔戲國寶藝師廖瓊枝（中）出席，手拿新書與廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣（左）、薪傳歌仔戲團演出總監張孟逸（右）合影留念。中央社記者裴禛攝 113年12月26日