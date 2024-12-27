屏東獨立書店七木將歇業 1/25擬辦告別活動

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）位在屏東縣勝利星村的知名獨立書店七木人文空間書房，25日貼出歇業公告，引發上千人關注，不少民眾留言表不捨。七木擬於明年1月25日舉辦告別活動，隔日正式歇業。

獨立書店七木人文空間書房主打傳遞自然生態理念，陳列書籍以兒童故事繪本為主，並辦理過許多動植物生態相關講座，也是不少遊客心目中的勝利星村必訪景點。七木25日晚間在臉書（Facebook）貼出歇業訊息，愛好者一片惋惜。

七木臉書貼文表示，即將告別在屏東市勝義巷7號的書店經營，目前也無另覓地方打算。過去將近5年時間，七木辦了100場左右活動；若每場平均人數15人，約有1500人次和七木一起學習了動植物生態等知識，是愉快的時光。粉絲頁上活動記錄都是滿滿回憶，這是獨立書店不同於網路書店、連鎖書店的特色之一。然而即使辦理很多講座、被不同單位採訪過，書店最大任務仍是書籍販售。

七木坦言，無法用更有效方法讓人前來買書，雖是複合式經營，有點心、飲料提供，有文創商品等販售，也無法因為飲食與商品創造好的營業額，讓書店有好盈餘。且即使這2年有文化部補助，得已自主舉辦活動、1年超過20場；補助僅是活絡與協助書店運作，無法負擔書店林林總總支出。而台灣整體閱讀力下降，網路書籍折扣戰，都讓實體書店書籍販售倍感辛苦，不少到店者更只把七木選書當作網路買書資訊。

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七木指出，擬以音樂演出、分享1本書，或帶食物分享等形式，用同樂心情告別。活動擬於1月25日下午2至3時辦理，依民眾回饋狀況決定是否成立。目前已接到若干私訊，再增加一點即可能辦成。

七木歇業公告有上千人點按心情、逾百則轉發。有民眾留言表示，對歇業消息感到震驚難過，每次回屏東總是會拜訪七木，無論是七木或是其他屏東書店，苦撐至今都是為了心中對閱讀的熱情與堅持；有人寫道，現在的人相較於閱讀1本書，更喜歡滑手機瀏覽沒有知識價值的碎片化訊息，對於歇業感可惜、無奈；也有人憂心勝利星村朝向飲食村發展。（編輯：謝雅竹）1131227