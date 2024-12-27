工藝中心推動工藝行旅 邀走入東台灣深度體驗

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）工藝取材自然材料，經由人的巧手與美感，融合兼具實用性與藝術性，工藝中心今天邀遊客走入東台灣的山海與工藝據點，深度體驗工藝魅力、探訪部落智慧，感受自然與人文融合。

國立台灣工藝研究發展中心推動「工藝行旅」計畫，探索各地工藝多樣性，從傳統技法到現代創作、自然素材到現代設計，邀民眾感受匠心工藝的每一刻，其中花蓮縣豐濱鄉磯崎村「高山森林基地」隱匿於山、海交匯地帶，擁有絕佳自然美景，可體驗工藝與自然對話。

工藝中心透過新聞稿表示，來到宜蘭傳藝園區可穿梭傳統街屋建築間，細細品味匠師精湛工藝，感受歲月流轉中的手作魅力；國立台東生活美學館可了解當地手作工藝與生活美學；走訪台東市鄭梅玉草編工作室體驗手編技藝，感受從手作過程釋放出來的療癒力量。

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工藝中心表示，東部部落月桃織藝承載世代相傳智慧與文化，這項傳統工藝取材月桃葉，透過精緻編織創造具實用與藝術價值作品；現今年輕工藝師在傳承中融入創新元素，保留傳統技法，更賦予月桃織品現代感與多樣性，讓這項古老技藝在當代生活煥發新生命。

工藝中心主任陳殿禮說，工藝魅力在於無窮變化與創新，隨時間流轉與匠心積澱，展現豐富樣貌；透過「工藝行旅」計畫，邀民眾體驗傳統與創新，讓每一段旅程成為體驗台灣工藝魅力契機，相關活動訊息可至工藝中心官方網站或官方臉書（Facebook）查詢。1131227