台南食力宴爆桌到488桌 辦桌文化畫台南400美味句點

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市府今天在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力－400宴」，由知名總舖師打造專屬料理，原限量400桌，因預購踴躍增開到488桌，以辦桌文化為台南400活動畫下句點。

台南400宴今天中午開席，在大台南會展中心席開488桌，場面相當壯觀，市長黃偉哲與受邀設計此次專屬料理的4大總舖師出席向民眾致意後，令人食指大動的一道道料理陸續上桌，席間並安排荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）及國立台南藝術大學箏樂團聯合演出。

黃偉哲致詞表示，台南人不僅懂吃、愛吃，辦桌總舖師更遠近馳名，此次辦桌活動是台南飲食文化完美展現，也是台南400城市食力壓軸活動，因此透過以高規格籌辦，一推出就獲熱烈迴響。

黃偉哲指出，祝福參與盛宴的每名賓客歡度假日美好時光，共同沉浸於台南佳餚美味中，並感謝各界齊心為台南400努力付出，期盼未來繼續攜手向前邁進。

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台南市政府觀光旅遊局指出，此次台南400宴邀集阿勇家餐飲事業汪義勇（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席餐廳郭育宏聯手操刀，結合台南在地食材研發特色料理，象徵台南400匯聚圓滿，用美味佳餚展開下一個台南400。

觀光旅遊局指出，辦桌活動是台南飲食文化精髓，此次10道佳餚包括五福府城耀荷南、粉絲宮煲炒帶子、布袋干貝繡球雞、荷葉米糕網西丸、南式古味紅燒羹、台式極品佛跳牆、溜油龍膽石斑魚、紹興藥膳海大蝦、仙草凍併冰淇淋、金玉滿彩水果塔，每道都是最有台南味的辦桌美食。（編輯：陳仁華）1131229

台南市政府29日中午在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力－400宴」，以辦桌文化為台南400活動畫下句點，工作人員在開席後忙著準備上菜。中央社記者楊思瑞攝 113年12月29日