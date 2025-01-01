漫畫家魚夫辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

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（中央社記者王寶兒台北1日電）漫畫家魚夫（本名：林奎佑）辭世，享壽65歲。文化部長李遠表示，魚夫一生以各種方式呈現對台灣土地、民俗、食物的愛，已經成為台灣文化一部分，文化部將呈請總統明令褒揚。

魚夫於2024年12月30日辭世，李遠聞訊表達不捨與哀悼，今天透過新聞稿表示，魚夫的人生非常精彩，是知名媒體人、也是色彩鮮明的政治人，更是一個不可多得的漫畫家、作家。

魚夫1960年出生於屏東，1982年起在中國時報專欄發表漫畫評論，歷任自立報系主筆、TVBS節目主持人、三立電視台總監、弘光科技大學特聘教授等，教授科技藝術及數位行銷課程，並於2022年榮聘為台南應用科技大學榮譽教授。

魚夫曾分享，他有總監、董事長、執行長、名嘴、教授、漫畫家等眾多頭銜，但最喜歡的還是漫畫家，「漫畫家是永遠的，可以留傳給後世的，其他都是暫時的，漫畫家是我要刻在墓誌銘上的」。

文化部表示，魚夫是台灣當代漫畫史的代表人物之一，大學時期便陸續在政論雜誌發表政治漫畫，1987年12月17日在「自立晚報」發表政治漫畫「蔣經國開路」，將蔣經國繪成摩西，開啟台灣新聞史上將國家元首「漫畫化」的先河，促使公眾關注並理解台灣政治、社會議題。

魚夫曾獲第4屆吳舜文新聞獎漫畫類最優獎，曾出版「魚夫的漫畫傳奇」、「台北・中國」、「漫畫解嚴!? 記錄權力變局100天」等作品。

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知名漫畫研究學者、國立暨南大學歷史系副教授翁稷安形容，他是「用畫筆推動威權解體」、「默默在台灣歷史的轉折點上，留下看似渺小，但著實關鍵的影響力」。

魚夫曾介紹，他是「冷眼看世界，熱情愛臺灣」，在漫畫之外，魚夫也著有「魚夫人間味：邊吃邊說四十年」、「台灣百年市場：從北到南，和魚夫一起探看25個流轉百年的菜市風華」、「台南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食」等作品，結合繪畫與文字，分享台灣各地經典建築與在地飲食文化，讓台灣人認識台灣的美好。（編輯：李亨山）1140101