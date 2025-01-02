給高雄新年祝福 內惟藝術中心辦講讀音樂派對

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）內惟藝術中心4日晚間7時舉辦講讀音樂派對，「識內惟：邊城時光讀本」作者陳坤毅帶觀眾重新認識內惟。獨立樂團「SynFlowny三極體」、詩人任明信也將登台送上新年祝福。

內惟藝術中心今天發布新聞稿表示，藉「識內惟：邊城時光讀本」新書出版，陳坤毅將以內惟視角帶領觀眾重新認識這個人文薈萃的「邊城」；「SynFlowny三極體」帶來多重音樂風格送上新年祝福；任明信也將朗讀組詩，讓觀眾在樂音中感受詩與音樂的共振，歡度新年。

高雄市文化局長王文翠表示，去年適逢高雄設市百年，內惟在歷史上一直未受太多關注，卻在多重邊陲性的狀況下，發展為具有獨特標誌性的「邊城」。

王文翠表示，這些歷史在去年底高雄市立美術館出版的「識內惟：邊城時光讀本」被仔細紀錄，新年初始選在內惟藝術中心與民眾分享，除了講座，更有樂團、詩歌朗讀等，展現不同面向上對內惟和高雄的新年祝福。

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高美館代理館長林羿妏表示，內惟藝術中心設有「涉世—物說高雄一百年」特展，本週末邀請陳坤毅挖掘「邊城」內惟的故事，引領民眾珍視孕育城市生命的鄉土。

林羿妏表示，任明信曾經到訪觀展，對當時館內文字相關的展覽有獨道細膩之見。這次回到內惟藝術中心作為演出者，與三極體合作在樂音中朗讀詩作，相信有更多精彩的火花，請民眾把握機會，不要錯過難得的演出。（編輯：郭諭儒）1140102