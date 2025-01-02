加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

北藝中心推「北藝學院」 以劇場出發深耕人才

2025/1/2 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）台北表演藝術中心將推出「北藝學院」，以劇場為出發點，深耕人才。北藝中心董事長王文儀說，北藝學院不只藝術，也會把文史哲等人才加進來，一起挹注台灣劇場的發展，現在正是時候。

王文儀今天在記者會後接受中央社專訪表示，台灣的藝術人才非常多，對於台灣華語文化的發展以及歐美文化的掌握度也非常好，像耿一偉、周伶芝、汪俊彥或吳政翰等等都是劇場構作的專家，「我認為劇場需要通才跨領域的人才整備，一起挹注劇場的發展，正好這些人才也都成熟，現在作學院正是時候。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王文儀表示，目前「北藝學院」在北藝內組織架構調整後將放在研發部，希望有系統以研究、教育跟課程培養劇場人才；2024年台北藝術節推出以藝術家為主體的「北藝人物」及深度解析作品的「北藝筆記」講座，都將納入北藝學院；北藝學院同時也將為「北藝嚴選」節目規劃系列深度講座。

目前確定的，包括美國密西根大學神經科學博士、班多鈕手風琴演奏家李承宗開設3堂音樂與心理課程；數位傳聲製作總監吳家恆及爵士樂手謝明諺將共同開設「冬之旅」與爵士樂課程；藝術家郭貝爾（Heiner Goebbels）也將在1月9日開設線上直播講座，分享他的創作歷程。（編輯：張雅淨）1140102

王文儀
議員批北藝霸凌案輕放 蔡詩萍：重啟調查台德攜手舉辦首屆戲劇論壇 關懷青少年劇場發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：