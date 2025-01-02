北藝中心推「北藝學院」 以劇場出發深耕人才

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）台北表演藝術中心將推出「北藝學院」，以劇場為出發點，深耕人才。北藝中心董事長王文儀說，北藝學院不只藝術，也會把文史哲等人才加進來，一起挹注台灣劇場的發展，現在正是時候。

王文儀今天在記者會後接受中央社專訪表示，台灣的藝術人才非常多，對於台灣華語文化的發展以及歐美文化的掌握度也非常好，像耿一偉、周伶芝、汪俊彥或吳政翰等等都是劇場構作的專家，「我認為劇場需要通才跨領域的人才整備，一起挹注劇場的發展，正好這些人才也都成熟，現在作學院正是時候。」

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王文儀表示，目前「北藝學院」在北藝內組織架構調整後將放在研發部，希望有系統以研究、教育跟課程培養劇場人才；2024年台北藝術節推出以藝術家為主體的「北藝人物」及深度解析作品的「北藝筆記」講座，都將納入北藝學院；北藝學院同時也將為「北藝嚴選」節目規劃系列深度講座。

目前確定的，包括美國密西根大學神經科學博士、班多鈕手風琴演奏家李承宗開設3堂音樂與心理課程；數位傳聲製作總監吳家恆及爵士樂手謝明諺將共同開設「冬之旅」與爵士樂課程；藝術家郭貝爾（Heiner Goebbels）也將在1月9日開設線上直播講座，分享他的創作歷程。（編輯：張雅淨）1140102