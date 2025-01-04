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紙風車劇團客家大戲「雨馬」 10至12日嘉市公演

2025/1/4 13:51（1/4 14:36 更新）
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客家委員會邀請紙風車劇團，10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場演出客家大戲「雨馬」，4日舉辦宣傳記者會，演員現場演出精彩片段。中央社記者黃國芳攝 114年1月4日
客家委員會邀請紙風車劇團，10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場演出客家大戲「雨馬」，4日舉辦宣傳記者會，演員現場演出精彩片段。中央社記者黃國芳攝 114年1月4日
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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）行政院客家委員會邀請紙風車劇團，於10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場推出客家大戲「雨馬」，客委會副主委范佐銘表示，戲劇內容象徵幸福、和平，期待帶給親子歡樂。

客委會今天在嘉義市耐斯廣場購物中心廣場舉辦宣傳記者會，范佐銘、嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠等人出席。現場演員還帶來部分片段演出，並與小朋友互動。

范佐銘接受媒體聯訪表示，感謝嘉義市府、王美惠促成演出；「雨馬」改編自小野、現任文化部長李遠的繪本，整部戲劇內容象徵幸福、和平，已巡演10個縣市，10日終於要到嘉義地區，期待帶給親子歡樂。

黃敏惠指出，感謝王美惠用心邀請，「雨馬」親子劇可以到嘉義市演出，這部戲劇最重要的精神，就是帶給大家歡樂、和平，也就是希望大家多對話、少對立及對抗，這是人民最大的期待。

王美惠表示，客委會的相關戲劇曾到嘉義市演出，唯獨「雨馬」親子劇還沒有到過嘉義，因此，透過客委會力邀紙風車劇團「雨馬」演出，歡迎民眾闔家一起觀賞。

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紙風車劇團團長任建誠表示，「雨馬」是大型親子劇，演出結合歌舞、特技、特效，非常豐富。這部戲劇重要的是一個關於理解、放下成見，包容和愛的故事。這次演出是精華版，每場30分鐘，可以說是每一秒都好看，也符合孩子的專注力和需求。

任建誠指出，客委會與紙風車劇團聯手打造的客家文化大使「雨馬」，將於1月10日至12日晚上到嘉義市的湖美夜市停車場，展開8場精華版演出，自由入場。（編輯：郭諭儒）1140104

客家委員會邀請紙風車劇團，10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場演出客家大戲「雨馬」，4日舉辦宣傳記者會，客委會副主委范佐銘（前右3）、嘉義市長黃敏惠（前左3）、民進黨立委王美惠（前左2）出席。中央社記者黃國芳攝 114年1月4日
客家委員會邀請紙風車劇團，10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場演出客家大戲「雨馬」，4日舉辦宣傳記者會，客委會副主委范佐銘（前右3）、嘉義市長黃敏惠（前左3）、民進黨立委王美惠（前左2）出席。中央社記者黃國芳攝 114年1月4日
客家委員會邀請紙風車劇團，10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場演出客家大戲「雨馬」，4日舉辦宣傳記者會，現場小型「雨馬」演出，並與小朋友互動。中央社記者黃國芳攝 114年1月4日
客家委員會邀請紙風車劇團，10日至12日在嘉義市湖美夜市停車場演出客家大戲「雨馬」，4日舉辦宣傳記者會，現場小型「雨馬」演出，並與小朋友互動。中央社記者黃國芳攝 114年1月4日
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