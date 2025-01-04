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「無限低語」成大藝坊開展 探討AI和人類共生

2025/1/4 16:30（1/4 17:36 更新）
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「無限低語Infinite Whisper–陳昱榮個展」4日在成大藝坊開展，藝術家陳昱榮以AI技術為輔助，探討聲音作為一種創作媒材，如何透過聲音資料庫的分析比對後，與人類產生新的對話可能。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月4日
「無限低語Infinite Whisper–陳昱榮個展」4日在成大藝坊開展，藝術家陳昱榮以AI技術為輔助，探討聲音作為一種創作媒材，如何透過聲音資料庫的分析比對後，與人類產生新的對話可能。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月4日
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（中央社記者張榮祥台南4日電）AI（人工智慧）熱浪來襲，連藝術創作也離不開AI。以「無限低語」為主題的陳昱榮個展，今天在成大藝坊開展，透過3件科技藝術創作探討AI科技和人類共生關係。

「無限低語Infinite Whisper-陳昱榮個展」今天在成大藝坊開展，展期至2月27日，透過「聲紋流」、「字源擬態」及「回返」等3件科技藝術作品，讓人感受科技結合聽覺與視覺，進而反思生活。

陳昱榮表示，「無限低語」探討人類和AI關聯性，人類社會1899年起就面對機械科技文明衝擊，高更以作品「我們是什麼？我們從何而來？我們從何而去？」，提出一個關於生命意義提問，如今AI崛起，人類要如何面對新科技浪潮。

「無限低語」則運用AI技術，將聲音作為創作媒材，以聲音資料庫分析比對，將數據視覺化，從AI生成技術出發，希望和人類產生新的對話可能；當聲音作為人類最早和世界溝通管道後，如何進一步探索語言、文字及程式帶來演化過程。

陳昱榮說：「我們可以和AI共存共榮，而不是互相抗拒，或單方面認定AI會取代人類」；人工智慧蓬勃發展目的，就是希望和人類、社會、環境間共存共榮。

陳昱榮1989年生於台南，國立交通大學音樂研究所創作組畢業，現為國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士生；作品關注空間與個體，以「關係」為出發點，探索聲音、空間與身體間交互聯繫，結合表演藝術體現情緒流動與場所氛圍。

陳昱榮曾獲國藝會、文化部多項補助，多次入選國內外駐村計畫與藝術展覽，現為仲聲造所工作室藝術總監，專注於作曲、多媒體、即興實驗音樂與裝置藝術等跨領域創作。（編輯：謝雅竹）1140104

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