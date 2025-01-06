歌仔戲天王天后跨團聯手 「愛。相隨？」薪火相傳

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）號召台灣歌仔戲劇壇「5年級」天王天后演員，跨團強強聯手推出的旗艦大戲「愛。相隨？」將於8月七夕登台，重塑深掘「七世夫妻」經典，更要展現新舊世代薪火傳承。

「愛。相隨？」由財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會統籌製作，以全新現代觀點重塑「七世夫妻」經典戲文，探討7次轉世的主角，在不同時空中的命運糾葛。今天主演群以時裝「清唱劇」形式亮相記者會，呈現「七世夫妻」與「七夕會」精彩片段。

特別的是，全劇由民國「5年級」的中生代歌仔戲菁英領銜，聚合全台天王天后共演；「人間國寶」廖瓊枝與王金櫻作為「2、3年級」代表，擔綱藝術總監與藝術顧問指導；再結合「6、7、8、9年級」新生代演出，呈現跨世代的合作與傳承。

製作人、廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣表示，自2006年舉辦華人歌仔戲藝術節後，她一直希望能把這群「5年級」歌仔戲菁英聚集合作，檢視天王天后獨領風騷的藝術魅力，並指出「5年級是我們歌仔戲劇壇的主力」。

蔡欣欣提到，除了演員外，從導演、編劇到音樂編腔等主要製作群也都是5年級菁英，很期待透過這次合作，讓他們能帶領更多年輕世代，承上啟下，為台灣歌仔戲綿延薪傳。

資深歌仔戲演員郭春美今天受訪時開玩笑說，以前大家都很忙、忙到「王不見王」，製作人蔡欣欣能團結大家很不容易。不過彼此都是認識很久的朋友，有共同演出的機會很不簡單，其實都不計較戲分、玩得很開心。

資深歌仔戲演員許亞芬說，這部戲是蔡欣欣籌備多年、推動歌仔戲團結性作品，編劇江佩玲也功不可沒，依天王天后們各自特質、量身打造七世七劇本，所有演員都是一等一厲害角色；資深歌仔戲演員張秀琴表示，即便大家都身經百戰，還是能從彼此身上學到功夫。

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歌仔戲薪傳也是這部作品製作關鍵之一。郭春美認為，年輕演員的技術、身段都很優秀，學習過程更是幸福，都有戲曲學校和正統專業老師教導，不像她們都得看著前輩偷偷學，現在後輩們就只差臨場經驗，「孩子們都很乖很棒，學起來後前途無量」。

「愛。相隨？」將以3天4場，每場搬演兩世的「連台本戲」型態，七夕情人節8月29日起在台北城市舞台連續演出3天，預定於西洋情人節2月14日起販售套票。（編輯：張雅淨）1140106