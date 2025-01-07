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林之助紀念館揭幕 數位影像重現經典畫作「朝涼」

2025/1/7 14:57（1/7 15:26 更新）
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國立台中教育大學整建林之助畫室闢建為紀念館，並與台灣美術館合作，使用數位影像高解析度圖檔，複製林之助代表畫作「朝涼」畫作中林之助太太的少女時期造型，呈現紀念館個性化及辨識性。中央社記者趙麗妍攝 114年1月7日
國立台中教育大學整建林之助畫室闢建為紀念館，並與台灣美術館合作，使用數位影像高解析度圖檔，複製林之助代表畫作「朝涼」畫作中林之助太太的少女時期造型，呈現紀念館個性化及辨識性。中央社記者趙麗妍攝 114年1月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）國立台中教育大學整建林之助畫室闢建為紀念館，並與台灣美術館合作，使用數位影像高解析度圖檔，複製林之助代表畫作「朝涼」，林之助紀念館今天開幕也讓代表作重現。

國立台中教育大學林之助紀念館今天舉行開幕儀式，林之助教授家屬林敬忠、校長郭伯臣、紀念館長顏名宏、文化部文化資產局長陳濟民、東海大學榮譽教授詹前裕等人共同揭牌。

林之助紀念館的前身為「林之助畫室」，原為台中教育大學教職員宿舍，也是林之助故居，位於柳川古道旁，經歷清代劉銘傳建台灣舊省府城、日治時期老城市區改造等不同的城市演遞歷史，緊密結合台中老城區在地跨域社群，是文化教育及藝術推動重要場域。

郭伯臣表示，新的館舍門匾整修，展示學校對林之助教授藝術遺產的敬重，特別與台灣美術館合作，獲授權使用最新數位影像的高解析度圖檔，經歷數次調校精心重製高精度複製林之助教授代表畫作「朝涼」，民眾有機會可更細膩品味與認識畫作藝術細節。

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林敬忠指出，紀念舘經過精工細雕，撈起了小時候與父親在花園種花、種菜、編竹籬笆、澆水、施肥、記錄寫生等美好回憶，以及與父親一起創作點點滴滴的喜悅。

顏名宏提到，館舍大門設計以源自「朝涼」畫作中林之助太太的少女時期造型，鑲嵌一對具新藝術風格鐵雕構件及嶄新活動旗桿，提升紀念館整體入口形象，呈現紀念館個性化與辨識性，現代化設計語言及精緻視覺效果，象徵著紀念館在藝術傳承與現代化發展之間的有機融合。（編輯：陳仁華）1140107

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林之助
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