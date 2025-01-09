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安德烈斯奧登薩默棄哈佛習樂 10日率國台交演出

2025/1/9 09:24
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（中央社台北9日電）出身音樂世家，單簧管名家安德烈斯奧登薩默學生時代棄哈佛轉念喜愛的音樂，現在則開闢新土，轉戰指揮，10日將率領國立台灣交響樂團舉行音樂會，演出蕭斯塔科維契「第五號交響曲」。

長笛教母樊曼儂表示，奧登薩默單簧管家族非常出色，哥哥丹尼爾（Daniel Ottensamer）進了維也納愛樂，安德烈斯（Andreas Ottensamer）則進了柏林愛樂，兄弟二人都是樂團的單簧管首席，在奧、德各霸一方。

樊曼儂表示，安德烈斯在2011年擔任柏林愛樂單簧管首席之前，為了音樂毅然決然放棄哈佛業，也印證了音樂對他的啟發。

根據新象藝術發布的新聞稿，2013年安德烈斯‧奧登薩默成為首位與環球唱片簽訂獨家錄音合約的單簧管演奏家，隨即出版了他在DG的第一張單簧管演專奏專輯Portraits。2016年，長笛教母樊曼儂邀請奧登薩默家族首次來台演出，也親見安德烈斯的音樂才華。

安德烈斯已經多次以單簧管身分訪台，這次來台則是首度以指揮身分演出，2021年安德列斯拿到格師塔德指揮學院一等獎 （Neeme Järvi Prize, Gstaad Festival Conducting Academy），正式開啟指揮生涯。目前已經客席包括NHK交響樂團、萊比錫MDR交響樂團 （MDR Sinfonieorchester Leipzig）等樂團。

2024年安德烈斯曾率領巴賽爾室內樂團 （ Kammerorchester Basel ）巡迴歐洲及亞洲，薩默，也受邀在日本三得利音樂廳 （Suntory Hall） 演出華格納歌劇「羅恩格林」（Lohengrin），在國際樂壇嶄露頭角。

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安德烈斯表示，現在從單簧管演出轉戰指揮，「在音樂的意義上，我認為這是一種延續與深化，將過去所投入的積累推向更高層次。因為對獨奏家與指揮而言音樂的本質是相通的，而擔任指揮可以讓我深入探索音樂世界的多元樣態。」

「伽佛利佑克與奧登薩默鋼琴雙協奏曲之夜」音樂會將於1月10日演出，地點在台北國家音樂廳，曲目還有蓋希文「藍色狂想曲」以及柴科夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」。鋼琴家為亞歷山大．伽佛利佑克 （Alexander Gavrylyuk）。（編輯：李亨山）1140109

樊曼儂
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