2025年世界運動攝影獎 中央社記者吳家昇奪銅

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（中央社記者王寶兒台北9日電）世界運動攝影獎今天公布2025年得獎名單並指出，最大獎由法新社攝影記者布胡耶（Jerome Brouillet）抱走，中央社攝影記者吳家昇也獲得「其他」類別銅牌。

世界運動攝影獎（World Sports Photography Awards）自2020年設立至今，徵件範圍為全球，並分為美式足球、籃球、自行車、體操、極限運動和足球等24組運動類別。

根據官網指出，今年賽事共有來自全球超過96個國家的2200多名專業運動攝影師投件，並提交1萬3000多張照片。

2025年最大獎得主為「水域運動」（Aquatic）類別金牌，布胡耶在2024年巴黎奧運期間捕捉巴西選手麥迪納（Gabriel Medina）於衝浪賽身影，照片中麥迪納如漂浮空中，他一手指向空中，衝浪板在他身旁直立著，這幅魔幻景象在網路瘋傳，更讓麥迪納獲得「超人」封號。

每組運動類別照片皆會由評審選出金牌、銀牌、銅牌，還有7名特別獎。在「其他」（Other）類別中，則不分運動賽事類別擇選得主，今年「其他」類別金牌、銀牌及銅牌依序捕捉擊劍、橄欖球及射箭賽事一瞬。

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「其他」類別銅牌得主吳家昇以作品「林是見與小蟲」獲獎，他表示，這張照片是在巴黎奧運拍下，當韓國射箭選手林是見在瞄靶時，他看見有小蟲在林是見身邊飛舞，而選手仍不受影響，才能拍下小蟲與箭一同往前飛的時刻。

吳家昇說，感謝長官給予機會，讓他能在巴黎奧運見識國際頂尖選手的表現，過去他曾前往東京奧運，也將賽事照片投稿至世界運動攝影獎，但上次僅止步於入圍，此次抱著「試試看」的心情再次投件，感謝國際評審肯定，讓世界看見台灣攝影記者捕捉運動選手的瞬間。（編輯：陳彥鈞）1140109