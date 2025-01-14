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台灣戲曲藝術節4月登場 11組團隊精彩辯證虛實

2025/1/14 17:51（1/14 18:16 更新）
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2025年台灣戲曲藝術節將於4月展開，邀請11組團隊回望戲曲美學核心，詮釋本屆主題「有（界」無），在舞台上親身辯證「戲曲虛實」。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
2025年台灣戲曲藝術節將於4月展開，邀請11組團隊回望戲曲美學核心，詮釋本屆主題「有（界」無），在舞台上親身辯證「戲曲虛實」。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）2025年台灣戲曲藝術節4月起將於台灣戲曲中心登場，11組團隊輪番上陣，在舞台上親身辯證「戲曲虛實」，孫榮輝、孫翠鳳兄妹將合體帶來旗艦穿越喜劇。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，台灣戲曲藝術節2018年開辦以來，每年參展作品屢獲傳藝金曲獎、台新藝術獎等肯定，相關作品更相繼受邀到海外巡演，今年包含EX-亞洲劇團「迦爾納」將赴印度、窮劇場與江之翠劇場「感謝公主」將赴馬來西亞，讓世界看見台灣戲曲的精彩面貌。

策展人、北藝大教授張啟豐指出，今年度主題 「有（界」無）回望戲曲美學核心，強調「出之貴實，用之貴虛」從史實基礎出發，融合虛假、虛幻的情節與人生。此次全系列11檔作品，就有5檔以歷史中的真實人物為題材，發展出虛實交錯的全新篇章。

大廳旗艦節目由無敵小生孫翠鳳與武狀元孫榮輝兄妹檔同台，攜手綠光劇團吳定謙聯合演出穿越喜劇「轉生到異世界成為嘉慶君－發現我的祖先是詐騙集團！？」，以「嘉慶君遊台灣」民間故事為基底，加入有明確史料記載的詐騙案。

孫翠鳳表示，歌仔戲就是「活戲」，像塊海綿般不斷吸收養分，做表演藝術要走得長久，就永遠要和時代結合。

小廳旗艦節目則由台北木偶劇團以台灣第一才子呂赫若為原型，投射台灣史上一次次徒勞無功的起義，以布袋戲搬演俠義精神的傳承，致敬史實中諸多反抗當局的革命前輩。

另外，此次藝術節也與國家兩廳院「TIFA台灣國際藝術節」攜手共製由魏海敏主演、王嘉明執導「女王的名字」，以及國光劇團與翃舞製作跨界鉅獻「精衛」，不約而同以「名字」作為出發點，探索慈禧與汪精衛2名歷史上多有爭議的人物。

真雲林閣掌中劇團「一個皇帝在南洋」則將明朝建文帝落難爪哇的故事，以「新住民/移民」視角重新建構，特邀印尼梭羅宮廷親王Tejo Bagus Sunaryo跨國打造，意義非凡。

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其他精彩節目，包含榮興客家採茶劇團「新新」、尚和歌仔戲劇團30週年團慶大戲「叁拾號夢．戲神養成記」、台灣豫劇團「錦衣」、薪傳歌仔戲劇團「幽戀牡丹」、台灣國樂團「芯之旋律」、秀琴歌劇團「內臺演活戲」等。

目前所有節目票券都已開放販售，陳悅宜開心地說，薪傳歌仔戲劇團的「幽戀牡丹」目前已幾乎完售、秀琴歌劇團的「內臺演活戲」賣完9成；大表演廳旗艦作「轉生到異世界成為嘉慶君」也售出逾5成，「一張一張票都是觀眾買出來的，特別感動」。（編輯：張雅淨）1140114

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2025年台灣戲曲藝術節4月起將在台灣戲曲中心登場，國光劇團講述「精衛」掩埋在歷史塵埃下的故事。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
2025年台灣戲曲藝術節4月起將在台灣戲曲中心登場，國光劇團講述「精衛」掩埋在歷史塵埃下的故事。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
2025年台灣戲曲藝術節4月將盛大開演，真雲林閣掌中劇團帶來「一個皇帝在南洋」，講述明朝建文帝落難爪哇的故事，將布袋戲與印尼傳統音樂及皮影戲完美結合。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
2025年台灣戲曲藝術節4月將盛大開演，真雲林閣掌中劇團帶來「一個皇帝在南洋」，講述明朝建文帝落難爪哇的故事，將布袋戲與印尼傳統音樂及皮影戲完美結合。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
2025年台灣戲曲藝術節4月起將於台灣戲曲中心登場，精彩節目包含薪傳歌仔戲劇團「幽戀牡丹」，以「牡丹燈籠」為基礎，重新創作出一齣淒美人鬼戀。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
2025年台灣戲曲藝術節4月起將於台灣戲曲中心登場，精彩節目包含薪傳歌仔戲劇團「幽戀牡丹」，以「牡丹燈籠」為基礎，重新創作出一齣淒美人鬼戀。（傳藝中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月14日
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