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2025台灣工藝季 工藝青年聯展打頭陣

2025/1/15 16:54（1/15 17:16 更新）
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國立台灣工藝研究發展中心推出「造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道」展，展覽以星圖為發想，在物與創作者的所思所想之間，勾勒當代工藝青年在工藝志業之路上的星軌。（工藝中心提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月15日
國立台灣工藝研究發展中心推出「造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道」展，展覽以星圖為發想，在物與創作者的所思所想之間，勾勒當代工藝青年在工藝志業之路上的星軌。（工藝中心提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月15日
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（中央社記者王寶兒台北15日電）國立台灣工藝研究發展中心去年成立70年，工藝中心主任陳殿禮表示，將以「2025台灣工藝季」延續脈絡，而面對台灣工藝人才青黃不接的挑戰，將推出「造物星圖」工藝青年特展。

「造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道」展覽涵蓋6大主題區、23名工藝青年、53件作品，呈現台灣工藝青年的創作樣貌，並透過職人故事展現時代精神，勾勒出台灣當代工藝的群星圖景。

策展人方敘潔今天透過工藝中心指出，此次展覽不僅關注工藝技藝的傳承，更探討當代創作者如何以技藝為媒介，將工藝從「造物」延伸為自我表達與社會回應的工具。工藝青年在科技進步與社會變遷中，透過創作探索內外平衡，重新定義工藝於現代生活中的角色，展現工藝的多元可能性。

展覽6主題區域包含「日常造物照起工」、「開工就是要開市」、「光環自造者」、「人人有功練的多重邊界」、「放光照耀著的恆星」，以及「一座藍海星圖的誕生」，帶領觀眾探索工藝青年如何結合地域文化、創意科技與實驗精神，從日常素材出發，創作出與地方深度連結的作品，並實現傳統技藝的創新突破。

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陳殿禮表示，展覽聚焦青年工藝創作者的多元實踐，展現他們在技藝與思想上的探索之路，並彰顯青年作為未來工藝發展關鍵力量的重要性。面對台灣工藝人才青黃不接的挑戰，工藝中心致力於透過展覽、競賽與駐村計畫等多元途徑，支持青年工藝創作者，搭建舞台讓其創意與技藝廣為人知。

「造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道」展今天起於工藝設計館1-2樓展出至5月11日。（編輯：陳政偉）1140115

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陳殿禮
台灣工藝青年特展 53件作品探索創作「星軌」城市工藝行旅計畫 探討ESG視角下工藝價值
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