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國漫館東側基地「幸福幾兩重」展 文化部邀漫畫走春

2025/1/16 17:43（1/16 17:56 更新）
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樂團「鬥鬧熱走唱隊」26日將結合漫畫家阮光民作品「一桿秤仔（漫畫版）」元素，在台中國家漫畫博物館東側園區演出，進一步以歌聲詮釋已故作家賴和創作精神。（鬥鬧熱走唱隊提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月16日
樂團「鬥鬧熱走唱隊」26日將結合漫畫家阮光民作品「一桿秤仔（漫畫版）」元素，在台中國家漫畫博物館東側園區演出，進一步以歌聲詮釋已故作家賴和創作精神。（鬥鬧熱走唱隊提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月16日
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（中央社記者王寶兒台北16日電）漫畫家阮光民改編賴和經典作品「一桿秤仔」獲得第15屆金漫大獎，文化部明天起將在台中國家漫畫博物館東側園區推出作品特展，並搭配週末系列活動，邀民眾春節前後前往走春。

文化部今天發布新聞稿表示，阮光民以細膩畫筆與溫柔情感，將賴和經典短篇小說「一桿秤仔」改編為漫畫版，探討幸福的千百種模樣，獲得第15屆金漫大獎；明天開展的「幸福幾兩重－第15屆金漫大獎『一桿秤仔（漫畫版）』作品展」，邀請民眾感受漫畫與台灣文學交織的魅力。

而在1月18日至2月2日連續3個週末，文化部也邀請多名漫畫家辦理座談、簽繪、春聯創作及共創工作坊等活動；1月18日、19日首週活動，則由前衛出版社主編鄭清鴻與金漫獎策展顧問陳怡靜，透過「文學改編漫畫是怎麼鍊成的－『一桿秤仔（漫畫版）』的誕生」座談，分享台灣文學經典作品如何轉化為漫畫作品；漫畫家Jiji吉吉更將在共創工作坊，與民眾現場接力創作。

1月24日至26日的活動，將由「千義陀螺」結合左萱漫畫作品「神之鄉」，讓觀眾感受傳統技藝生命力；鬥鬧熱走唱隊則以歌聲演繹阮光民「一桿秤仔（漫畫版）」，溫暖歌唱賴和與他的時代；漫畫家簡嘉誠、吳識鴻也將在活動現場創作斗方春聯贈送給民眾，和漫畫迷一起迎接新春。

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大年初三至初五期間（1月31日至2月2日），則包括DSPS樂團演出與PETER MANN「芭樂歌 BLA BLA SONG」合作創作的跨界音樂作品、國光劇團旦行演員劉珈后以精湛技藝詮釋常勝「閻鐵花」經典橋段及歌手邵大倫、張雅淳搭配張季雅「異人茶跡」，演出「來相褒」等歌曲，最後由九天民俗技藝團壓軸登場，結合阮光民「九天少年」帶來精彩表演。

此外，漫畫家廢廢子與編劇簡莉穎，將同台分享「直到夜色溫柔」創作故事，漫畫家星期一回收日、安妮羊則分別辦理簽繪及共創工作坊。文化部表示，漫畫行春第1、3週也會同步辦理創新漫畫市集，歡迎以行動支持台灣漫畫。（編輯：陳仁華）1140116

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