從古典優雅到拉丁激情 卡普松大提琴七重奏首訪台

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）法國大提琴家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）自組七重奏，跳脫古典與當代音樂的框架，從古典優雅到拉丁激情，無一不可，今年將首度造訪亞洲展現大提琴音之美，台灣是唯一一站。

卡普松是國際級大提琴名家，每年艾菲爾鐵塔下的巴黎音樂會、奧運聖火的迎接典禮上到巴黎聖母院的祝禱與重啟，都有卡普松的音樂。卡普松也是法國文化領航的領軍人物，為法國精品LVMH基金會大提琴卓越菁英計畫擔任創始者，2022年成立自己的基金會，培育大提琴新秀。

卡普松表示，音樂教育的重點，應該讓每個學生找到屬於他們的聲音，給予他們站上舞台、展現情感的機會。他以身開路，精選6名大提琴菁英組成七重奏Capucelli，這個字結合卡普松的姓Capuçon和義大利文的celli（大提琴），以重奏形式嘗試大提琴音樂的新可能，2022年發行錄音專輯並開展國際巡演。

卡普松這次將與Capucelli攜手演奏涵蓋多個時期與風格的作品，從皮亞佐拉的「天使之死」到薩拉沙泰的「卡門幻想曲」，從拉威爾的「波麗露」與伯恩斯坦的「曼波」，不但選曲大膽活潑，展現大提琴的音色之外，也要傳達大提琴在不同音樂風格中的表達力。

卡普松被譽為「21世紀大提琴大使」，他在巴黎師從穆勒（Philippe Muller），在維也納追隨席夫（Heinrich Schiff）兩大名家；也在馬勒青年管弦樂團擔任大提琴團員，與阿巴多（Claudio Abbado）等合作，受邀與柏林愛樂等一流樂團協奏，打開知名度。

這次訪台，卡普松將在台灣舉辦4場音樂會，5月1日將與伊莉莎白大賽金獎鋼琴家法蘭克．布雷利（Franck Braley）合作，演出貝多芬的大提琴奏鳴曲全集；5月2日與七重奏Capucelli演出音樂會。5月3日及5月4日則以雙主題方式由訪台所有音樂家合體輪番上陣，帶來不同的音樂之旅。

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布雷利1991年獲伊莉莎白大賽金獎。他曾與卡普松曾於2016年合作錄製貝多芬大提琴奏鳴曲全集，並多次攜手於全球各大舞台演出。兩人過去合作深獲好評，透過兩名音樂家之間緊密的默契和相互信任，讓音樂會不但成為對貝多芬的致敬，也是一場音樂與創作之間的對話。

大提琴家卡普松系列音樂會將從5月1日及2日在台北國家音樂廳，5月3日在台中國家歌劇院，5月4日在新竹市文化局演藝廳演出。（編輯：陳政偉）1140117